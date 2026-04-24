Tunel ve čtvrtek v noci čistila Technická správa komunikací (TSK), která z toho důvodu celý jeho prostor až do brzkých ranních hodin uzavřela. Cílem bylo zbavit tunel pomocí strojního a ručního mytí prachu a nečistot, a také odstranit graffiti.
Po opětovném zpřístupnění se lidé potýkali s kluzkou dlažbou. Podle mluvčí TSK Barbory Liškové to způsobila kombinace materiálu povrchu, mycí směsi a sklonu tunelu. Cyklisté tak nesměli tunelem po otevření projíždět.
Lišková sdělila, že čištění bylo oznámeno s dostatečným předstihem. „Bohužel i přes jasné vymezení prostoru uzávěry zákazovými značkami někteří uživatelé toto opatření nerespektovali a do tubusu během probíhajících prací vstoupili,“ sdělila mluvčí.
Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit
Kvůli cyklistům, kteří nerespektovali zákaz projíždění, na místo dorazili strážníci. „Po čištění povrchu Žižkovského tunelu byl provoz pro cyklisty upraven dopravní značkou ‚cyklisto, sesedni z kola.‘ Protože cyklisté toto značení nerespektovali, požádali zástupci Technické správy komunikací městskou policii o přítomnost hlídky,“ uvedla mluvčí pražské policie Irena Seifertová.
V Žižkovském tunelu se tento týden ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila Praha 3 ve spolupráci s dalšími institucemi po stížnostech veřejnosti i zjištěních z terénu. Mezi ně patří i nehoda, při níž cyklista ve vysoké rychlosti srazil a zranil ženu.