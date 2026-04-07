Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Autor: bur
  6:02aktualizováno  6:02
Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami. Radnice Prahy 3 teď hledá způsob, jak situaci řešit ke spokojenosti chodců i cyklistů.

Spouštěčem opětovných debat o bezpečném pohybu v Žižkovském tunelu se stala nehoda z 11. března. Jak informoval iRozhlas, ženu, která tudy každý den chodí z práce, srazil zezadu ve vysoké rychlosti cyklista.

Nehoda se stala na výjezdu z karlínské části tunelu. „Neubrzdil to. Neměl ani helmu a vůbec ten bicykl neovládal. Byla jsem pro něj takový polštář, který ho zachytil, takže jemu se nic nestalo,“ cituje ženu server.

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)
„Sezona zahájena,“ informoval Facebook Kavárny Garáž, která sídlí hned u výjezdu z tunelu na karlínské straně a která sdílela příspěvek ze zásahu záchranářů. Ten narážel na to, že tunelem kromě tisíců lidí a běžců denně od jara projedou i desítky kol či koloběžek. A to v obou směrech.

„Pár stížností na toto téma jsem obdržel už dřív,“ napsal po incidentu na svém Facebooku starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Připomněl stávající pravidla, kdy v tunelu platí pěší zóna s možností jízdy na kole, v níž je maximální povolená rychlost stanovena na 20 km/h.

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)
„Jenže tu tady dodržuje málokdo,“ posteskl si starosta. Myslí si, že stávající povolená rychlost uvnitř tunelu je příliš vysoká a v zájmu větší bezpečnosti by měla být snížena na polovinu. Někdo už navíc doplňující cedulku cyklisty na dopravní značce přelepil žlutou páskou.

Pocit „závodění“ pak někteří mohou mít z faktu, že tunelem vedou tzv. segmenty, tedy úseky, na kterých si sportovci v aplikaci Strava vzájemně porovnávají své výkony.

Pohled tunelem od Žižkova ke Karlínu

„Cyklisté musí zpomalit, pěší provoz v tunelu je veliký. Hledáme navíc řešení, které bude vymahatelné i ze strany městské policie.“ Vronský dále dodal, že bezohledně tu jezdí zejména kurýři na elektrokolech.

Povrch tunelu je tvořen kostkami a před výstupem / výjezdem na karlínské části se tunel mírně stáčí doleva, takže v jednu chvíli není vidět dál než jen pár metrů před sebe.

Jaké řešení v Žižkovském tunelu byste navrhovali?

celkem hlasů: 929

Víc značek? Kamery? Oddělené pruhy?

Podobně se pod příspěvkem starosty vyjadřují diskutující. „Problém většinou nejsou kola, ale elektrokola. A nejen v tunelu, ale na všech chodnících,“ popisuje jeden z nich. Další se přiklání k osazení více značek v tunelu, instalování kamer, jiný by jízdu na kolech zakázal úplně.

„Jedná se o významnou pražskou cyklotrasu, kde nechceme cyklistům zakázat jízdu. Těžký oříšek, není účinné řešení, přesto ho hledáme,“ uvedl v čerstvé reakci místostarosta městské části Ondřej Rut (Zelení). „Snažíme se najít apelativní způsob, jak cyklisty trošku povzbudit, aby mysleli na ostatní,“ dodal.

Možností je podle něj víc. Rychlostní omezení či značka „Cyklisto, sesedni z kola“. „Tomu bych ale rád zabránil,“ dodal Rut s tím, že se správcem tunelu – Technickou správou komunikací – se vhodné opatření hledá. „Brzy najdeme nějaké řešení,“ sdělil.

Jiný přispěvatel navrhuje rozdělit tunel na dvě části – pěší a cyklistickou. Což radnice už probírala a odmítla. „Cyklisty by to mohlo naopak k rychlé jízdě povzbudit. Určitě by je to nezpomalilo,“ řekl Rut už dříve.

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Od lidí zaznívají i návrhy na instalování retardérů, což starosta nevyloučil. Ale jak dodal, cyklisté by je mohli využívat jako skokánky. Instalování šikan pak naráží na občasný průjezd policejního vozu nebo sanitky.

„Štve mě to, kolektivní vina, jeden cyklista to pokazí všem,“ podotkl další diskutující.

Tachovské náměstí, Žižkov (2024)
19 fotografií

Prevencí všeho je ale ohleduplnost. Jak ze strany cyklistů, tak ale i chodců. „Vidím i případy arogantních chodců, roztažených přes celou stezku a odmítajících uhnout, i když cyklista včas upozorní zvonkem.“

Pro začátek se tak budou instalovat další značky. „Domluvili jsme proto osazení několika značek vyzývajících k ohleduplné jízdě. Toto je již v procesu,“ informoval starosta Vronský.

Nejčtenější

