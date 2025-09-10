Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci

Východ ze Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí se v pátek stal nonstop otevřenou galerií odrazů. Lidé si fotí svoje zdeformované postavy a děti zaujatě sledují, jak jim dílo reflexe_zrcadlení zvětšuje hlavy. Zdá se, že zrcadla z leštěného nerezového plechu s antigraffiti nátěrem kolemjdoucí zaujala na první pohled.

Umělecké ztvárnění vyústění Žižkovského tunelu je tečkou za rekonstrukcí Tachovského náměstí. „Není to tak dávno, jsou to tak dva roky, kdy toto místo bylo ostudou třetí městské části. Před 15 lety jsme s mojí ženou a s lidmi z bývalého baru Bajkazyl začali tlačit radnici do nějaké proměny tohoto prostoru,“ řekl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Slavnostní odhalení výtvarného díla reflexe_zrcadlení v ústí Žižkovského tunelu vzbudilo zájem kolemjdoucích. (4. září 2025)
„Ve chvíli, kdy jsme věděli, že se náměstí bude revitalizovat, přišel za mnou architekt Štěpán Valouch a říkal, že ve vyústění tunelu se stěny zvýší asi o čtyři metry, že toto místo bude sevřenější a že by bylo dobré odlehčit pro příchozí z Karlína vstup na Žižkov třeba nějakým výtvarným dílem,“ dodal starosta Prahy 3.

Ve výtvarné soutěži, kterou radnice vyhlásila v roce 2022, vyhrál návrh Atelieru HRA. Zároveň městská část získala na dílo dotaci od magistrátu z programu Umění pro město, která pokryla náklady. Podle radního pro kulturu Prahy 3 Pavla Křečka se jednalo o 4,3 milionu korun.

Tvůrce návrhu Vít Šimek z Atelieru HRA zvolil zrcadlové stěny, protože dostávají do jinak poměrně úzkého koridoru klesajícího k tunelu více světla, prostoru a dynamiky.

Vyústění Žižkovského tunelu ozdobí zrcadla, vodní prvky nakonec nebudou

Architektka Martina Kubešová ze stejného ateliéru podotýká, že se každý může stát součástí díla a podělit se o svůj odraz. „Potenciálem, který by dílo mohlo přinést, je propojení reality a virtuality, což je v současné době aktuální téma,“ vysvětlila Kubešová. Dílo má vlastní profil na Instagramu, který se jmenuje reflexe_zrcadlení.

„Na profilu bychom chtěli sdílet deformované fotky přímo od lidí, protože když jsme dílo vyráběli, tak jsme pomocí několika prototypů hledali nejlepší způsob, jak docílit deformace, a už v tom procesu jsme viděli, že je to velice zábavná věc,“ vylíčila architektka. Ostatně čtyři testované prototypy jsou na Instagramu k vidění.

Přímo na zrcadle je QR kód, který zájemce nasměruje na instagramový profil. Lidé ho mohou na svých snímcích označit nebo přidat #reflexe_zrcadlení.

Po čtvrtečním odhalení díla už lidé sdíleli pět příběhů a několik příspěvků. Zrcadlila se na nich i vystupující tanečnice Adriana Štefaňáková a po setmění ohnivá show.

Na Žižkově znovu zprovoznili městskou váhu. Unese hodně, říká starosta

Tachovské náměstí utrpělo ražbou Žižkovského tunelu, který byl dokončen v roce 1953. Později toto místo charakterizovaly kontejnery, nevzhledná budova veřejných záchodů a zámečnické dílny i neuspořádané stromy a keře.

Revitalizaci náměstí radnice schválila už v roce 2014, pak dlouho skupovala pozemky. Práce za 77 milionů korun započaly v roce 2022 a skončily před rokem.

Náměstí je celé vydlážděné, kontejnery zabudované v zemi a neupravenou zeleň nahradily platany, které mají plochu v budoucnu stínit. Přibyly lavičky, záhony a stoly před restauracemi na levé straně. Trhovce a obchodníky, kteří místu přezdívali Vážák, připomíná menší replika městské váhy.

