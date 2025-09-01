Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

V roce 2017 to měly být dva tisíce parkovacích míst v obrovském terminálu. O rok později už místo toho dva parkovací domy, ale zase s novou stanicí metra. Nakonec tedy v místech zličínského depa vznikne pouze P+R parkoviště pro šest stovek aut.
Náklady na vznik pětipatrové budovy při ulici Na Radosti město odhaduje na 652 milionů. Stavět by se mělo začít v polovině příštího roku. Hotovo by pak mělo být do konce roku 2027, tedy bezmála po dekádě od schválení původní verze radou.
„U P+R parkoviště budou stavět autobusy. Zastávka se k němu přisune blíže. Stávající linky tam jezdí poměrně často už teď a umožní lidem dostat se o tu jednu zastávku až na metro,“ sděluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Konečnou stanici metra a parkovací dům od sebe bude dělit zhruba 800 metrů.
|
Nová stanice metra Depo Zličín nebude, rozhodlo město. Nedává smysl, řekl Hřib
S projektem přišla již v roce 2017 koalice vedená primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Terminál až pro dva tisíce aut se měl klenout přes Rozvadovskou spojku, do které ústí dálnice D5.
„Unikátní stavba vytvoří jakousi bránu ze západní strany republiky do hlavního města Prahy,“ popisoval tehdejší radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).
Kromě toho koalice počítala s prodloužením metra B až do stanice Depo Zličín. Následující politická reprezentace v zájmu úspor obě myšlenky spojila a začala s přípravou vybudování stanice metra spolu s přilehlými dvěma parkovacími domy.
Na projektování, výkup pozemků nebo třeba i architektonickou soutěž město vydalo desítky milionů korun. Přesně před rokem ale přikázalo dopravnímu podniku přípravy ukončit.
„Prázdné vlaky by vozily hlavně vzduch při výrazném růstu provozních nákladů,“ zdůvodnil Hřib rozhodnutí tím, že stanice metra by nebyla využívaná.
Minimální smysl
Nyní schválenou variantu parkovacího domu při ulici Na Radosti nepovažuje bývalý náměstek pro dopravu a předseda Prahy sobě Adam Scheinherr za šťastnou.
„Je správné, že Zdeněk Hřib pokračuje v projektech P+R, které jsme připravili. Je ale škoda, že na Zličíně se vykašlal na zásadní věc – novou stanici metra přímo u parkoviště. Bez ní má projekt minimální smysl. Těžko čekat od řidičů ze středních Čech, že do centra budou pokračovat s dvojím přestupem, nejprve na autobus a pak teprve na metro,“ komentuje Scheinherr.
Na severozápadě metropole přitom kapacity P+R parkovišť výrazně chybí. Ve dvou naproti obchodnímu centru Metropole Zličín zaparkuje dohromady 144 aut. Tamní místa jsou zpravidla rychle zaplněna hned ráno. Podobně je na tom parkoviště Nové Butovice v Petržílkově ulici.
Už v roce 2016 dohnal nápor řidičů šéfy Metropole Zličín ke zpoplatnění tamního parkoviště, aby tam svá auta nenechávali dojíždějící Středočeši. Ke stejnému kroku se loni uchýlila IKEA a letos také obchodní centrum Šestka.
V budoucnu by tam měl situaci zlepšit Terminál Dlouhá Míle, který vznikne v rámci modernizace železnice mezi Prahou a Kladnem, a jehož součástí má být parkoviště s dvěma tisíci místy v režimu P+R.
Depo Hostivař
Kromě Zličína schválili radní vypsání tendru na stavbu P+R parkoviště na druhém konci metropole s názvem Depo Hostivař.
Sedmipatrový parkovací dům, který bude stát v blízkosti stejnojmenné stanice metra, má vyjít na 600 milionů korun a nabídnout 647 parkovacích míst. Hotový má být, stejně jako objekt na Zličíně, na konci roku 2027 a nahradí tak stávající povrchové P+R.
Vedle toho také město nedávno začalo stavět poblíž stanice metra Opatov. Tam by mělo do konce příštího roku vzniknout 495 parkovacích míst.