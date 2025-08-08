Policisté popsali, že muž z nákupního centra trezor nesl asi 200 metrů, pak začal zkoumat, co obsahuje. „Co čert nechtěl, tuto aktivitu dělal přímo před vstupními dveřmi, a tedy pod kamerami, do budovy Policejního prezidia ČR,“ uvedla policie na síti X.
Muže proto ihned zadrželi členové policejní ochranné služby ve spolupráci s pražskými policisty. Ti také zahájili úkony trestního řízení.
Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík redakci iDNES.cz popsal, že situace byla na místě velmi kuriózní. K tomu podotkl, že v současnosti celou událost vyhodnocují a stahují k tomu i záznamy z bezpečnostních kamer, přesně pod nimi se totiž muž zastavil a začal si kradený trezor prohlížet.
Policisté přímo neupřesnili, z jakého trestného činu muže podezírají. Pokud by byl obviněn z krádeže vloupáním, mohl by mu soud v případě prokázání viny uložit až dvouleté vězení.
