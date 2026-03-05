„Jedna restaurace a devět nemocných hepatitidou A, to je výsledek šetření hygieny v jedné z restaurací na pražském Dlabačově. Onemocněl majitel restaurace i štamgasti,“ uvedli hygienici.
Doplnili, že v restauraci provedli společně s odborníky se specializací na hygienu výživy a na epidemiologii kontrolu a zjistili závady v osobní i provozní hygieně.
|
Kuchařka má žloutenku, jídelnu škola v Brně zavřela. Personál je v karanténě
Podle odborníků se člověk může hepatitidou A, která se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka, nakazit například ze špatně umytých rukou po použití toalety. Z nich se pak může virus dostat třeba na nákupní košík, držadlo v MHD nebo zábradlí. Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, uvádí odborné texty.
|
Je žloutenka v Praze na ústupu? Data jsou podle ministerstva zatím optimistická
Letos lékaři v ČR zatím zaznamenali podle posledních informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 643 nakažených žloutenkou typu A. V Praze hygienická stanice evidovala za minulý týden sedm nových takových případů, přičemž druhý týden za sebou jejich počet klesl. Celkem se od začátku letošního roku v Praze nakazilo zatím 159 lidí, loni to bylo 1377 lidí.
Podle odborníků by ale letos měla epidemie žloutenky, která v ČR propukla v roce 2024, odeznívat. Loni lékaři v zemi pečovali o 3 255 pacientů s hepatitidou A, zemřelo 36 lidí. Letos zaznamenali úmrtí dvě.
|
Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání
Inkubační doba žloutenky A trvá až 50 dní, většina lidí nemusí mít příznaky včetně typického zežloutnutí. Nakažení jsou povinně léčeni ve zdravotnickém zařízení, obvykle několik dní, a pak mají nařízenou domácí izolaci. Hygienici kontaktují i jejich blízké, aby se nákaza dál nešířila.
Lidé se mohou nechat očkovat preventivně nebo i po kontaktu s nakaženým, čímž zabrání i nutnosti karantény.