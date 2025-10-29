„Mezi oběťmi epidemie hepatitidy A je nově i čtyřicetiletá žena. Podle dostupných informací trpěla závažnými přidruženými onemocněními a dlouhodobě zneužívala alkohol. Tyto faktory přispěly k těžkému průběhu onemocnění,“ uvedla mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy Petra Batók.
|
Infekční žloutenka na pracovišti. Jak ochránit sebe i ostatní
Nákaza, která se rozšířila právě z prostředí lidí bez domova, kteří nemají přístup k důkladné hygieně, se velmi snadno dostala mezi majoritní populaci.
Žloutenka se týká celého Česka, Praha je však zasažená nejvíc, hygienici zde mluví o epidemii.
Kampaň je úspěšná
Proto hygiena ve spolupráci s hlavním městem a dalšími institucemi spustila od října informační kampaň, která Pražany varuje před snadnou nákazou a má je navést k očkování, coby nejlepší možné prevenci. Letáky, billboardy i spoty je možné vidět například v MHD, některých lékárnách, nemocnicích, vlacích, školách či domovech důchodců.
Kampaň je sice úspěšná, o očkování proti nákaze hepatitidou A nebo i kombinaci A a B, mají lidé čím dál větší zájem, vakcín ale není vždy dostatek.
|
Kdyby si lépe myli ruce, mohli žít. V Česku zabila žloutenka A za půl roku osm lidí
„Oproti loňsku máme trojnásobek naočkovaných. Tento trojnásobný zájem se snažíme pokrýt mimořádnými závozy vakcín,“ potvrzuje Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.
Podle jeho slov do republiky právě míří mimořádná objednávka 60 tisíc vakcín, dvě třetiny z nich dětských, a to nad rámec toho, co je do konce roku ještě standardně objednáno.
|
Boj o vakcíny proti žloutence typu A, mnozí zájemci musí čekat. Zemřelo už 27 lidí
A jelikož v Praze je nejvíce nemocných a také těch, kteří se s nakaženými setkali, a tudíž potřebují mimořádnou vakcinaci, bude podle Fošuma distributor primárně zásobovat vakcínami právě metropoli. Dostatečná zásoba očkovacích látek má být v Česku do konce listopadu.
Jak redakci iDNES.cz potvrdila některá očkovací centra, vakcíny jim aktuálně nechybí a o očkování je velký zájem.
„V posledních týdnech skutečně zaznamenáváme zvýšený zájem o očkování proti virové hepatitidě. Nejvýraznější nárůst jsme zaznamenali v září, kdy jsme denně naočkovali průměrně okolo dvaceti osob, zatímco před obdobím zvýšeného zájmu to bývalo zhruba pět až deset osob denně,“ konstatovala Jana Merxbauerová z FN Motol.
Zvýšený zájem o očkování pozorují také ve FN Bulovka. „Od května do září jsme naočkovali celkem 640 pacientů na žloutenku A plus 109 pacientů na kombinaci žloutenky A+B. Z celkového počtu pacientů pak bylo 129 dětí, zbytek dospělí,“ přiblížila mluvčí Eva Stolejda Libigerová.
Očkování může zabránit propuknutí nemoci
Velkou část příchozích do očkovacích center tvoří právě kontakty nemocných, tedy ti, kteří přišli do styku s nakaženým žloutenkou A. Ti mají svou vakcínu zajištěnou právě z mimořádných objednávek. Toto takzvané ostexpoziční očkování zajišťuje hygienická stanice u praktického lékaře dotyčného nebo v očkovacím centru.
Je dobrovolné, bezplatné a může propuknutí žloutenky i zcela zabránit. „Lidé se mohou nechat očkovat do čtrnácti dnů od posledního kontaktu s nemocným. Mohou tak buď úplně předejít onemocnění, nebo alespoň jeho těžkému průběhu,“ vysvětluje Batók.
|
Záludnost žloutenky typu A? Malé děti bývají bezpříznakové, říká epidemioložka
Na toto očkování jsou vakcíny vždy k dispozici a hradí je stát, avšak pouze první dávku. Druhou si podle Batók mohou zájemci zajistit sami v době 6 až 18 měsíců po té první, přičemž prodleva mezi jednotlivými vakcinacemi se řídí typem očkovací látky.
Například na Bulovce naočkovali od začátku září do prvního říjnového týdne 26 kontaktů rodinných příslušníků pacientů s akutní hepatitidou A, z toho osm dětí.