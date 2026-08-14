Informuje Ropid v tiskové zprávě.
Autobusová linka 145 vyjede v nové trase ze Sídliště Čimice do Kobylis ulicí Čimickou, od metra Kobylisy na Kobyliském náměstí projede přímo ulicí Nad Šutkou do Zenklovy až k zastávce Vychovatelna. Následně již bez zastávek projede ulici V Holešovičkách, zajede do tunelového komplexu Blanka a její další zastávkou bude až Hradčanská u metra A.
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Tunelbus skrz Blanku zná už svůj jízdní řád a zamíchá dopravou v okolí
Poté sjede na konečnou Dejvická na Vítězném náměstí. Obdobně pojede i zpět, jen v Kobylisích projede ke stanici metra ulicí Klapkova pro zajištění společného nástupu ve směru Bohnice.
Linka bude v provozu v intervalu 6 minut v ranní špičce, 7 až 8 minut v odpolední, 15 minut přes poledne a 20 minut večer, v sobotu a neděli pak v intervalu 20 minut ráno, 15 minut přes den a 20 minut večer.
Kvůli častým nočním uzavírkám tunelového komplexu pojede v plné trase mezi 5. hodinou ranní a 23. hodinou večerní, ve zbývajícím období denního provozu bude zkrácena do úseku Kobylisy – Sídliště Čimice.
Kvůli nové trase linky 145 pojede linka 152 mezi Kobylisy a Čimicemi kolem Vozovny Kobylisy a již nepojede přes Podhajská pole (tam ji nahradí linka 145).
Doba jízdy mezi Kobylisy a Dejvickou je plánována pod 20 minut.
Nová linka 218 propojí Veleslavín s Bořislavkou
Od soboty se také významně rozšiřuje provoz autobusové linky 218. Dnes zajišťuje spojení od metra Nádraží Veleslavín do oblasti Nových Vokovic. Nově pojede linka také večer a o víkendech a z Nádraží Veleslavín bude prodloužena Kladenskou ulicí až ke stanici metra Bořislavka a do obratiště Na Pískách.
V novém úseku mezi Nádražím Veleslavín a Bořislavka budou obousměrně zřízeny nové zastávky Škola Červený Vrch, Nad Tratí a Kladenská.
Linka 218 bude jezdit ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 minut, v ostatních obdobích dne a o víkendech bude mít interval 60 minut.
Rozdělení linky 110 a nová 206
Díky dokončené rekonstrukci Kbelské bude od soboty linka 201 opět vedena v celé trase Nádraží Holešovice – Černý Most bez přerušení v Letňanech.
Zároveň dochází k trvalému rozdělení autobusové linky 110 na dvě části v Hloubětíně z důvodu zvýšení spolehlivosti linky v jejím nejvytíženějším úseku mezi Hloubětínem a Dolními Počernicemi.
Pod původním číslem 110 pojedou autobusy v trase Hloubětín – Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Třeboradický hřbitov. V trase Bazén Hloubětín – Dolní Počernice budou mít autobusy už natrvalo číslo 206, tedy stejně jako dosud během rekonstrukce Kbelské ulice.