Členové kutnohorské sekty měli strach z vůdce, ale věděli, co dělají, řekli znalci

Obžalovaní podle nich netrpěli žádnými výraznými poruchami ani osobnostními anomáliemi. Jsou v převážné většině nadprůměrně inteligentní.
Státní zástupce viní šest obžalovaných z vydírání a neposkytnutí pomoci kvůli rituálům, které sekta prováděla v srpnu 2022. Jeden ze členů musel podle obžaloby na příkaz takzvaného léčitele pobývat nahý v lesích bez jídla a pití, ostatní ho jezdili kontrolovat. Když se muž pokusil o útěk, bili ho po celém těle dřevěnou tyčí.
Když skupina následně přijela muže zkontrolovat, našla ho v bezvědomí. Protože členové sekty věřili v léčitelské schopnosti svého vůdce, kolabujícího muže k němu odvezli. Ten ale odmítal pomoci, proto zavolali záchranáře. Podle pitevní zprávy byl ale muž v tu dobu už několik desítek minut, možná hodin po smrti.
Obžalovaní měli podle psychologa Petra Weisse ze svého vůdce až existenční strach. Členové k němu přišli jako k léčiteli a on jim v případě neposlušnosti vyhrožoval zhoršením jejich zdravotního stavu. Podle znalkyně z oboru psychiatrie ale strach a závislost na vůdci nesnížily ovládací a rozpoznávací schopnosti šestice. Jsou schopni se účastnit trestního řízení.
„Veškeré sekty spočívají v manipulování,“ uvedla psychiatrička. Psycholog doplnil, že ani zjištěný vysoký intelekt neznamená, že by nemohli obžalovaní páchat trestnou činnost. U některých z obžalovaných se však později dostavila mírná posttraumatická porucha či deprese.
Vůdce sekty podle obžaloby kvůli rituálům zemřelého muže dlouhodobě týral. Vadilo mu, že měl dříve vztah s jeho partnerkou. Ještě před událostmi v lese ho zubařka spolu s jednou z obžalovaných na pokyn vůdce sekty v ordinaci nutili k odpovědím o údajném vztahu. Protože neodpovídal tak, jak chtěly, začaly mu trhat zuby. Vyhrožovaly, že mu vytrhají všechny.
Na podzim 2022 zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně – kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Městský soud v Praze poslal loni v červnu ženy do vězení na 13 a 12 let, obě se ale proti nepravomocnému verdiktu odvolaly. Hájí se tím, že jednaly na léčitelův pokyn a věřily, že jeho tělo po smrti zmizí.