Spor o provozování Žofína rozhodne soud. Univerzita kvůli tomu zrušila dva plesy

Smlouva o pronájmu je z roku 1994, aktuálně platné znění pochází z roku 2010. Podle Páchy v původní smlouvě existuje opční právo na prodloužení pronájmu ze strany nájemce na dalších deset let, což radnice odmítá. Nově vysoutěžený provozovatel měl palác převzít od ledna, Agentura NKL však považuje smlouvu za platnou a vyklízet jej do rozhodnutí soudu nehodlá.

První stání hlavního soudního líčení k případu se podle Páchy bude konat na konci ledna. „Soud bude rozhodovat, jestli ta smlouva je platná,“ řekl. Dodal, že v tuto chvíli považuje nájem za platný a naplánované události firma rušit nehodlá.

Vnitřní spory mezi radnicí a nájemcem podle jednatele nemají zasahovat klienty, pro které se do rozhodnutí soudu nic nemění. Praha 1 se k věci kvůli soudnímu sporu odmítla vyjadřovat. „Praha 1 věc zatím nebude komentovat, a to právě z důvodu probíhajících soudních sporů,“ uvedla její mluvčí Karolína Šnejdarová.

Kvůli nejasné situaci dvě akce na Žofíně zrušila Univerzita Karlova, a to svůj reprezentační ples a ples mediků 1. lékařské fakulty. Mluvčí Lucie Přívětivá uvedla, že s ohledem na nevyjasněnou situaci ohledně nájmu paláce by se univerzita pořádáním akcí „vystavila právním rizikům a ohrozila by své dobré jméno“.

Dnes potvrdila, že rozhodnutí je konečné a vycházelo z vyhodnocení právníků. Hledat náhradní prostory je podle ní v tuto chvíli nereálné, takže plesy letos nebudou.

Pronájem Žofína se v Praze 1 řeší roky, dosavadní smlouvu v roce 2010 měsíc před komunální volbami prodloužila radnice vedená ODS. O dalším prodloužení nájmu o deset let na základě žádosti nájemce se pak mluvilo před volbami v roce 2018 i v minulém volebním období, v obou případech z toho nakonec po kritice opozičních zastupitelů sešlo.

Palác na Slovanském ostrově vznikl podle stránek Národního památkového ústavu (NPÚ) původně jako lázně s hostincem, které byly mezi lety 1830 a 1936 přestavěny na rodinný dům a restauraci s velkým společenským sálem.

Nynější novorenesanční podobu získala budova při přestavbě v roce 1885. V paláci se pravidelně konají různé společenské akce a plesy a zasedá tam zastupitelstvo Prahy 1. Od roku 1971 je budova památkové chráněná.