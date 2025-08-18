Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Autor: ČTK, iDNES.cz
  21:12
Majitel zooparku ve Zvoli u Prahy, kde nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila, odvezl na žádost obce pryč levharta. Zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Do konce týdne by z areálu měli odvézt i dvě pumy. V pondělí o tom informovala Česká televize (ČT).
Policisté nedávný případ z prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.

„Víme, že s povolením veterinární správy byl převezen levhart a jsme v očekávání, že tento týdne budou odvezeny i ty dvě pumy,“ řekl televizi starosta Zvole Miroslav Stoklasa (nestr.). Podle ČT je nyní levhart na půl roku u chovatele v Bašti.

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Veterináři ovšem uvedli, že provozovatel zooparku zatím nepožádal o povolení k přesunu dalších zvířat. „Aktuálně to kolegové prověřují. Pokud by se to potvrdilo, jedná se o porušení legislativy a dotyčnému bude uložena sankce,“ sdělil ČT zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

18. srpna 2025  20:03,  aktualizováno  20:03

