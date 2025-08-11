Veterináři zkontrolují zoopark ve Zvoli, kde policisté zastřelili uprchlého lva

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:12aktualizováno  16:12
Na zoopark ve Zvoli u Prahy si v nejbližších dnech posvítí Státní veterinární správa (SVS). Chystá tam kontrolu kvůli sobotnímu incidentu, při němž policisté zastřelili lva, který utekl z výběhu. Veterináři budou zkoumat například způsob zajištění zvířat. Kontrolu zahájí po domluvě s policií, řekl v pondělí mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Veterináři budou na místě mimo jiné zjišťovat, zda byl výběh lva, který utekl, dostatečně zajištěný proti útěku. V případě, že tomu tak nebylo, mohlo by se jednat o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který poranil ošetřovatele. (9. srpna 2025)
18 fotografií

„Chovatel má mít zvířata zabezpečená tak, aby neutíkala,“ uvedl Petr Vorlíček.

Policisté zvíře zastřelili poté, co se lev, který utekl z výběhu a poranil ošetřovatele, rozeběhl proti nim. Případ policie vyšetřuje jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Zoopark funguje už několik let bez řádného povolení. Veterinární správa podala návrh opatření kvůli porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání obci s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad. Jeho vyjádření média zjišťují.

Stavební úřad už dříve nařídil také zbourání černých staveb, které tvoří většinu zooparku.

