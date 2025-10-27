Na řešení situace v Zoo Praha náměstkyně najala firmu, která nemohla podnikat

Autor: fra, ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Pražští politici a milovníci zvířat netrpělivě vyhlížejí, kdo stane v čele Zoo Praha. Gesční náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) mezitím vybrala firmu, která měla řešit toxické pracovní prostředí v zahradě. Kvůli němu končí stávající ředitel Miroslav Bobek. Zastupitelé města však obratem spolupráci s jí vybranou společností Konsent Solutions ukončili.

Podle náměstkyně Jany Komrskové (Piráti) jde o zakázku za 210 000 korun, kterou mohl zadat odbor bez poptávkového řízení. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Firma vznikla před několika týdny, zatím nesplnila podmínky podle živnostenského zákona, a proto nemůže podnikat.

„Považuji za naprosto nepřijatelné, aby příspěvková organizace města - Zoo Praha - dostávala služby od firmy, která nesplňuje ani základní zákonné podmínky podnikání. O to více je problematické, že takové rozhodnutí učinila přímo členka vedení města – náměstkyně Komrsková – a tím město vystavila reputačnímu i právnímu riziku,“ pronesl na posledním zastupitelstvu předseda klubu Spolu Tomáš Portlík (ODS).

Podle náměstkyně Jany Komrskové (Piráti) jde o zakázku za 210 000 korun, kterou mohl zadat odbor bez poptávkového řízení. „Byly poptány tři společnosti a dostali jsme nabídku od dvou společností, ještě navíc ta druhá byla dražší, takže nevím, co se tady řeší,“ řekla v reakci Komrsková.

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Následně ale dala Portlíkovi za pravdu a sama navrhla, aby Rada města smlouvu s firmou Konsent Solutions ukončila. Zastupitelé to přijali. Zároveň odhlasovali Portlíkem předložené usnesení, podle kterého má rada zastupitelstvu předložit zprávu o okolnostech uzavření smlouvy s firmou a také vyzývá Komrskovou, aby na příští schůzi vysvětlila svůj postup.

Týden stará firma napojená na Zelené a Piráty

Úkolem Konsentu mělo být prověření současné situace v zoo a napravení vztahů mezi zaměstnanci. Spolek Konsent z. s. se zaměřuje na edukaci v oblasti konsenzuálního sexu a prevence sexuálního násilí, právě s tím měla městu pomáhat i nově založená společnost Konsent Solutions s. r. o., která vznikla 7. 10. 2025 se základním kapitálem 1 000 Kč.

Již 17. 10. 2025 získala zakázku od Hlavního města Prahy ve vztahu k Zoo – za 210 000 Kč. Spolek i firmu Konsent vede Johanna Nejedlová, která je zároveň i politička Zelených, kteří kandidovali v letošních parlamentních volbách společně s Českou pirátskou stranou.

Firma Konsent Solutions tvrdí, že smlouvu s Prahou podepsat mohla, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění. Nejedlová uvedla, že firma má právní stanovisko, podle kterého není k podpisu smlouvy živnostenské oprávnění potřeba.

„Nedopouštíme se žádného protiprávního jednání. Naše notářka mi to potvrdila. Že firma Konsent Solutions nic neporušila dokládá nejen právní stanovisko, ale i to, že z magistrátu dnes dorazila dohoda o ukončení spolupráce, nikoliv její vypovězení, zjevně protože pro vypovězení neexistuje žádný právní důvod,“ uvedla Nejedlová.

Řekla také, že zvažuje, zda na dohodu firma přistoupí. „Považujeme to za docela zásadní poškození naší reputace. My jsme nebyli ti, kdo žádali, aby zakázku dostali. Byli jsme osloveni, zda ji nechceme realizovat. Vyhráli jsme poptávku,“ uvedla jednatelka firmy. Hodnota zakázky je podle Komrskové 210 000 korun. „Místo toho, aby se řešil reálný problém lidí v zoo, tak se tato věc stala něčím, co se hodiny projednávalo na zastupitelstvu bez reálného právního podkladu,“ uvedla Nejedlová.

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Někteří zaměstnanci obvinili ředitele zoo Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Ten se rozhodl k 31. říjnu rezignovat a sdělil, že kampaň proti němu zoologickou zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.

K celé věci se vyjádřil i bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk. Bobek podle něj motivoval svoje podřízené strachem a despotismem. Fejk jeho chování označil jako odstrašující příklad vedení. „Žádných výsledků není možné dosahovat přes mrtvoly a pan Bobek se od práce snů odstřihl sám. Nikoli náročností, kterou se hájí, ale pocitem, že si může s lidmi v týmu dělat, co chce,“ podotkl Fejk.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

