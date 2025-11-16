Firma, která měla napravit vztahy v pražské zoo, odstoupila od smlouvy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:12aktualizováno  11:12
Firma Konsent Solutions, kterou si pražský magistrát najal na prověření pracovního prostředí v zoologické zahradě, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, odstoupila od objednávky, napsal server Novinky.cz.
Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí. (duben 2023) | foto: ČTK

Zakázku za 210 tisíc korun společnost získala od města bez výběrového řízení, krátce poté někteří zastupitelé kritizovali, že firma byla založena jen krátce před podpisem smlouvy a neměla živnostenské oprávnění. Zastupitelé pak uložili městské radě, aby smlouvu ukončila.

„K ukončení objednávky došlo zasláním odstoupení ze strany Konsentu v pondělí 10. listopadu. Plnění z objednávky se neuskutečnilo a nebylo ani zahájeno. Objednávka byla platná a v současné době je ukončena,“ sdělil webu mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Firmu si magistrát najal na napravení pracovního prostředí v pražské zoo po odchodu ředitele Miroslava Bobka, kterého někteří zaměstnanci obvinili z bossingu a šikany podřízených. Jednatelka firmy Johanna Nejedlová koncem října řekla, že na základě právních posudků mohla smlouvu s Prahou podepsat, i když ještě neměla vyřízené živnostenské oprávnění, nicméně ukončení smlouvy zváží.

Firma měla za úkol prověřit situaci

Společnost s ručením omezením Konsent Solutions byla založena 7. října a magistrát oznámil podpis smlouvy s ní 21. října. Společníkem ve firmě je nezisková organizace Konsent, která vznikla v roce 2016 a věnuje se mimo jiné vztahům na pracovišti. Obě organizace vede Nejedlová.

Úkolem Konsentu mělo být prověření situace v zoologické zahradě a napravení vztahů mezi zaměstnanci. Firma je měla školit o problematice bossingu a šikany a nastavit způsoby jejich řešení i prevence.

Bobek obvinění ohledně bossingu a šikany podřízených odmítl, nicméně k 31. říjnu rezignoval. Počátkem listopadu Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele, kterého vybere do 16. února příštího roku. Zoo dočasně vede ředitel odboru ochrany prostředí pražského magistrátu Štěpán Kyjovský.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí. Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

