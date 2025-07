Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohou dnes teploty vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Od středy má být ještě tepleji, ve čtvrtek mohou maxima dosáhnout až 37 stupňů.

Akci s názvem Zoo pod ledem uspořádala zahrada poprvé loni, chce tak zpříjemnit zvířatům horké letní dny. Dohromady pět tun ledu dnes zamířilo k ledním medvědům, bizonům či koním Převalského.

Nejvíc, zhruba tři tuny ledu, dostali do výběhu lední medvědi, kteří se následně v chladivých kostkách váleli či se o ně otírali. Do ledu jim chovatelé dali pamlsky v podobě zmražených sépií, které medvědi hledali a jedli.

Ledové dny bude zahrada opakovat, kritériem je podle ředitele předpověď počasí nad 30 stupňů Celsia. Na jednom místě je led určený i pro návštěvníky. Seznam se všemi stanovišti najdou lidé na webu zoo. Led má také ochladit mikroklima areálu.

Zoo Praha zároveň přichystala zvýhodněné vstupné na letní měsíce. „Kdo přijde v 17:00 nebo později, tak na pokladnách bude mít vstupenku pouze za 100 korun,“ uvedl Bobek.

Pavilony se zvířaty a pokladny fungují do 19:00, areál však zůstává lidem otevřený do 21:00. „I lidé, kteří jsou přes léto v práci a chtěli by se jít někam projít, tak takhle v těch letních měsících je zoo příjemná i večer, a chceme je k té návštěvě trochu víc motivovat,“ dodal ředitel.

Standardní vstupné pro dospělé stojí v Zoo Praha 330 korun, 300 korun pak při zakoupení on-line. Dětská vstupenka pak stojí 250 korun.