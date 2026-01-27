Jaké jsou vaše priority při nástupu do funkce ředitelky?
Určitě bych ráda pokračovala v dobré práci mých předchůdců. Co se týká provozu, skladby zvířat, fungování zahrady navenek, je na co navazovat.
Představíte své první kroky ve vedení instituce?
Jedna z nových věcí, které bych chtěla přinést, je větší angažovanost zaměstnanců. To znamená, aby měli větší podíl na chodu organizace a dalším směřování zoo. Je to zároveň to první, čemu se budu věnovat. Zaměstnanci žijí přechodnou dobu v nejistotě. Chci proto rozptýlit jejich případné obavy, uklidnit situaci, nervozitu, která může uvnitř panovat. Také chci přinést své zkušenosti z podnikání i státní správy a zajistit ekonomickou i personální stabilitu.
|
Finální kandidáti na nového šéfa pražské zoo. O post se uchází i exministr Bursík
Na co se mohou těšit návštěvníci s novým vedením?
Ráda bych se věnovala zvýšení osvětové činnosti zoo. Domnívám se, že každý návštěvník zahrady by si měl domů odnést inspiraci, poučení. Jak k přírodě, biodiverzitě, tak třeba enviromentálním otázkám. Domnívám se, že osvětová činnost propojená s návštěvnickým zážitkem je něco, co bych vůči veřejnosti ráda zlepšila.
V zoo začala například výstavba nového pavilonu ledních medvědů. Dojde také k investicím do dalších expozic?
Určitě chci pokračovat v další výstavbě pavilonu Arktida pro lední medvědy, která je již v běhu. Je to dobrá věc a určitě na to chci navázat. Arktida tedy zůstává mou prioritou. V případě rozvoje dalších expozic, to je otázka více na jejich kurátory, skutečné odborníky, kterých má zahrada dost.
|
Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo
Dojde s vaším nástupem do ředitelské funkce k personálním změnám?
Neplánuji to, nejdu tam s tímto cílem. Domnívám se, že v zahradě pracuje spoustu lidí, kteří jsou k této instituci loajální. Pokud budou loajální také nadále, budu s nimi ráda spolupracovat.
|
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Kromě obvinění ze šikany zaměstnance trápí také nízké platy.
Tohle je problém každé příspěvkové organizace. Je trochu brzo na to, abych říkala, jestli platy odpovídají, nebo ne, a zda má tato instituce prostor, aby je zvyšovala. Ráda bych se věnovala ekonomickému zvýšení efektivity mimo jiné s cílem, aby případně i z těchto prostředků zbylo něco pro zaměstnance.