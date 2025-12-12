Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Autor: dch, row
  16:32
Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud se ho už nepodařilo zachránit.
Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pro svou zvídavost a akrobatické kousky je malý orangutan Pustakawan neboli...
Noční hnízdo na spaní Kawi nadále sdílí se svou matkou Mawar, která je zároveň...
12 fotografií

K tragické nehodě došlo zhruba půl hodiny před otevřením zoologické zahrady. Pětiletý orangutan sumaterský Kawi se při houpání pustil lana, neodhadl své fyzické schopnosti a spadl do vodního příkopu. V krátkém okamžiku se utopil.

Událost se odehrála ve chvíli, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Jakmile si neštěstí všimli, Kawiho tělo bylo vytaženo z vody a chovatelka okamžitě zahájila resuscitaci. Přes veškerou snahu se však mládě nepodařilo oživit.

Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho

Kawi byl mezi chovateli i návštěvníky oblíbený pro svou zvídavost a hravost. Jeho náhlý úhyn hluboce zasáhl celý chovatelský tým i další zaměstnance Zoo Praha.

Není to první podobná tragédie v pražské Zoo. V roce 2006 se málem utopila ve vodním příkopu dvacetiměsíční Moja, první gorilí mládě narozené v pražské zoo. Jen díky včasnému zásahu chovatelů se ji podařilo zachránit.

„Směřoval jsem k venkovnímu výběhu, k vodnímu příkopu a viděl jsem, že všichni, jak Richard, tak všechny tři samice, jsou na břehu a koukají do vody. Já jsem přišel až k vodnímu příkopu a uviděl jsem, že metr od břehu leží ve vodě Moja hlavou dolů. Tak jsem neváhal a skočil jsem tam,“ vzpomínal tehdy pro media chovatel Marek Žďánský.

V zasněžené Zoo Praha tančí plameňáci na ledu, tygrům či sobům zima sedí

Mojou zatřepal a ta se probrala a předal jí gorilám. Mohl ale mluvit o obrovském štěstí. Gorily nejsou zvyklé na přítomnost lidí, ani chovatelů uvnitř jejich výběhu. Kdyby chovatel nereagoval tak pohotově, hrozilo malé Moji, že se utopí. Gorily totiž neumějí plavat.

Proč se nepoučit z vesniček v Rakousku? Mají to nastavené jinak, líčí šéf samospráv

Méně štěstí měl Moji bratr Tatu. Pětiletý gorilí samec tragicky zahynul při hře s lanem, na kterém se oběsil ráno v roce 2012 poté, co ho rozpletl a omotal kolem krku. Nepomohla mu pomoc tlupy ani resuscitace pracovníky zoo. Jeho ostatky posloužily vědě, byly předány do Národního muzea.

