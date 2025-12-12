K tragické nehodě došlo zhruba půl hodiny před otevřením zoologické zahrady. Pětiletý orangutan sumaterský Kawi se při houpání pustil lana, neodhadl své fyzické schopnosti a spadl do vodního příkopu. V krátkém okamžiku se utopil.
Událost se odehrála ve chvíli, kdy chovatelé pracovali v jiné části pavilonu. Jakmile si neštěstí všimli, Kawiho tělo bylo vytaženo z vody a chovatelka okamžitě zahájila resuscitaci. Přes veškerou snahu se však mládě nepodařilo oživit.
Kawi byl mezi chovateli i návštěvníky oblíbený pro svou zvídavost a hravost. Jeho náhlý úhyn hluboce zasáhl celý chovatelský tým i další zaměstnance Zoo Praha.
Není to první podobná tragédie v pražské Zoo. V roce 2006 se málem utopila ve vodním příkopu dvacetiměsíční Moja, první gorilí mládě narozené v pražské zoo. Jen díky včasnému zásahu chovatelů se ji podařilo zachránit.
„Směřoval jsem k venkovnímu výběhu, k vodnímu příkopu a viděl jsem, že všichni, jak Richard, tak všechny tři samice, jsou na břehu a koukají do vody. Já jsem přišel až k vodnímu příkopu a uviděl jsem, že metr od břehu leží ve vodě Moja hlavou dolů. Tak jsem neváhal a skočil jsem tam,“ vzpomínal tehdy pro media chovatel Marek Žďánský.
Mojou zatřepal a ta se probrala a předal jí gorilám. Mohl ale mluvit o obrovském štěstí. Gorily nejsou zvyklé na přítomnost lidí, ani chovatelů uvnitř jejich výběhu. Kdyby chovatel nereagoval tak pohotově, hrozilo malé Moji, že se utopí. Gorily totiž neumějí plavat.
Méně štěstí měl Moji bratr Tatu. Pětiletý gorilí samec tragicky zahynul při hře s lanem, na kterém se oběsil ráno v roce 2012 poté, co ho rozpletl a omotal kolem krku. Nepomohla mu pomoc tlupy ani resuscitace pracovníky zoo. Jeho ostatky posloužily vědě, byly předány do Národního muzea.