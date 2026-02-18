Ptačí chřipka zabila v pražské zoo několik ptáků včetně pelikána. Omezení potrvají

Pokud se nákaza potvrdí, na mimořádných opatřeních, která zoo přijala minulý týden po potvrzení ptačí chřipky u uhynulých ptáků, se podle Jánošíka nic nezmění. Platit budou minimálně pět týdnů.
Zoo musí po potvrzení nákazy z minulého týdne hlásit veterinární správě každé úhyny ptáků. Od 12. února, kdy veterináři informovali o nákaze v zoo po úhynu osmi ptáků, se jedná podle Jánošíka o další jednotky ptáků. „Neznamená to automaticky, že úhyn je z důvodu probíhající ptačí chřipky, ale může dojít i k spontánním úhynům z jiného důvodu,“ řekl.
|
U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření
Pokud by veterinární ústav potvrdil nákazu i u nově uhynulých ptáků, na již přijatých mimořádných veterinárních opatřeních se podle Jánošíka nic nezmění. „My máme nastavená opatření na pět týdnů, kdy dojde k monitoringu, a budeme si všichni držet palce, že do těch pěti týdnů ptačí chřipka v pražské zoo odezní,“ řekl Jánošík.
Mimořádná opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, ve vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a v dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost.
Inspektoři po úhynech v minulém týdnu převzali na vyšetření čtyři ptáky, šlo o pelikána kadeřavého, kvakoše rezavého, kachnu pižmovou a bažanta Edwardsova. Všichni ptáci byli pozitivní na ptačí chřipku. Ve stejný den, kdy veterináři vyšetřili ptáky v zoo, zjistili stejnou nákazu také u jednoho racka na pražské náplavce.
|
Pražskou zoo poprvé povede žena. Lenka Poliaková v zahradě pracovala už dřív
Veterináři dnes připomněli, že pro běžné obyvatele hlavního města je riziko nákazy velmi nízké. V Evropě byly případy onemocnění podle dřívějšího vyjádření pražské hygienické stanice u lidí zaznamenány pouze výjimečně, a to u chovatelů nebo ošetřovatelů ptactva, kteří byli ve velmi úzkém a dlouhodobém kontaktu s nakaženými ptáky.
Hygienici po potvrzení nákazy v zoo zmapovali všechny osoby, které přišly do kontaktu s uhynulými ptáky nebo manipulovaly s nalezeným kusem na veřejném prostranství. Exponovaným osobám stanovili lékařský dohled, poučili je o možných příznacích a nastavili jasný postup pro případ, že by se příznaky projevily později.
Jánošík lidem doporučuje, aby na uhynulé ptactvo nesahali, a nálezy uhynulých ptáků nahlásili pražské veterinární správě nebo městské policii. Profesionálové by podle něj měli nosit jednorázovou ochrannou kombinézu, respirátor, ochranné brýle a jednorázové rukavice.
Veterinární správa už dříve uvedla, že díky legislativní výjimce se ptáci v ohnisku nákazy kolem zoo nebudou utrácet. Podle vývoje nákazové situace budou veterináři případně přijímat další opatření.