Zoopark na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté

Zoopark Zájezd na Kladensku odchoval jako jediná evropská zoo chameleony bradavičnaté. Zatím se z deseti vajec vylíhlo sedm mláďat, další tři ještě mohou následovat. Druh patří k největším chameleonům Madagaskaru a podle odborníků má specifické nároky na chov a inkubaci, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí zooparku Daniel Koleška.
Chameleon bradavičnatý žije hlavně na jihu a jihozápadě Madagaskaru, obývá zejména takzvaný trnitý les, kde je prostředí s výraznými sezonními výkyvy. Úspěšný odchov podle odborníků souvisí právě se správným napodobením přirozeného sezonního cyklu. "Chameleon bradavičnatý je druhem, u kterého nestačí zajistit jen vhodné terárium a krmení. Klíčové je pochopit jeho přirozený sezonní rytmus a správně napodobit podmínky, které ovlivňují rozmnožování i vývoj vajec," vysvětlil kurátor chovu kurátor Jiří Marek mladší.
Vejce se v inkubátoru zooparku vyvíjela přibližně sedm měsíců při základní teplotě 25 stupňů Celsia. Poté následovalo období postupného zchlazení na 16 stupňů Celsia, které trvalo zhruba měsíc a půl. Poté teplotu chovatelé opět postupně navýšili na 28 stupňů Celsia. Právě práce s teplotním režimem je u tohoto druhu podle odborníků zásadní.
Chameleoni bradavičnatí mají zvětšené šupiny na bocích těla, které připomínají bradavice, což jim pomáhá více splývat se členitým prostředím. Samci mohou měřit až 56 až 57 centimetrů, samice jsou výrazně menší.
Rodinný zoopark v obci Zájezd chová přes 100 druhů exotických a domácích zvířat. Kromě chameleonů jsou mezi nimi lemuři, surikaty či desítky druhů ptáků.