Lev se začátkem srpna podle všeho podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin.
Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.
Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Zatím z ní nevzešel žádný závěr, protože majitel musí ještě doplnit některé dokumenty. Teprve poté bude možné věc uzavřít a podle jejího výsledku případně podat podnět na obec.
„V rámci kontroly byla zjištěna určitá porušení legislativy. Kontrola ale ještě není u konce, tak zatím nemůžeme prozrazovat detaily,“ uvedl Majer.
9. srpna 2025
Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy.
Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.
