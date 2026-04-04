Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera Radka Filipiho

Zpěvačka Lucie Bílá se provdala za svého partnera, někdejšího mistra světa v benchpressu Radka Filipiho. Bílá to dnes uvedla na facebooku. Svatba se odehrála již v březnu na Svaté Hoře v Příbrami.
Mnohonásobná držitelka Českého slavíka má za sebou úspěšnou sólovou kariéru, provozuje vlastní divadlo, vystupuje v muzikálech, několikrát se objevila i před kamerou a na kontě má i několik knih. Zpěvačka původem ze středočeských Otvovic se narodila 7. dubna 1966.
Z mnohaletého vztahu s producentem Petrem Kratochvílem má Bílá syna Filipa. V roce 2002 se provdala za pozounistu Stanislava Penka, manželství trvalo rok. Podruhé vstoupila do manželství v den svých čtyřicátin v italském Miláně, provdala se za zpěváka Václava Noida Bártu, manželi byli dva roky. Nyní je už zhruba dekádu jejím partnerem Filipi, který pro Lucii Bílou původně pracoval.