„Nemáme hlášenou nějakou kalamitní situaci, je tam standardní zvýšená hustota provozu,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Také podle pražské policie sice byla doprava v okolí Uhříněvsi intenzivní, ale výrazné dopravní komplikace policisté nezaznamenali.
Podle Drápala byla doprava zhruba do 7:00 plynulá. „Poté se ucpaly Říčany i Uhříněves, takže autobusy směrem na Prahu začaly nabírat zpoždění až 30 minut. Nicméně náhradní autobusy XS9 tím, jak nejedou po hlavní silnici do Prahy, tolik zpožděné nejsou, na dojezdu na Háje mají cca 20 minut zpoždění,“ informoval Drápal.
Zpoždění veřejné dopravy v Říčanech a Uhříněvsi je podle něj v ranní špičce i jindy celkem běžné.
Ropid doporučuje cestujícím, aby využívali právě linku XS9, která má volnou kapacitu. Naopak vlaky, které měly také asi 15 minut zpoždění, byly v pondělí podle Ropidu plné.
Železniční doprava bude omezená v pracovní dny až do 14. listopadu kvůli výstavbě Pražského okruhu u Říčan. Kvůli budování přeložky tratě budou vlaky úsekem projíždět sníženou rychlostí po jedné koleji a zhruba polovina spojů linky S9 bude zkrácená do Uhříněvsi.
Ropid předem varoval, že omezení může způsobit vážné dopravní komplikace až kolaps silniční dopravy. Problémy očekával zejména kolem pražské Uhříněvsi.