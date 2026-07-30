Zručskému zámku v horku přibylo návštěvníků, na prohlídky chodí i vodáci

Autor: ČTK
  12:47aktualizováno  12:47
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| foto: ČTK

Zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku v horkých dnech přibývá návštěvníků, které lákají chladné prostory kamenné budovy. Nechybějí mezi nimi vodáci, kteří si ve Zruči dávají zastávku při splouvání řeky Sázavy. Na hřišti nedaleko zámku je navíc takzvané mlhoviště, kde se návštěvníci mohou po stisknutí tlačítka osvěžit vodní mlhou.

"Ze začátku jsem si myslela, že když je hezky, tak budou lidé u vody nebo doma, ale naopak - jdou se schovat do zámku, protože je to kamenná budova. Takže tady máme v letních dnech spoustu návštěvníků," řekla ČTK a Českému rozhlasu kastelánka zručského zámku Martina Fialová. Na druhou stranu ani v deštivém počasí nemá zámek o návštěvníky nouzi. "Když prší, tak tady máme taky hodně lidí, protože se jdou schovat před deštěm," podotkla kastelánka.

Letošní sezona se podle ní zatím vydařila. "Bohužel už se nám stává, že kapacita zámku nestačí, takže musíme psát na facebook, na webové stránky, na instagram, že zámek je plně obsazen. A to pořád přidáváme další a další prohlídky," řekla Fialová.

Loni si zručský zámek prohlédlo 65.000 lidí a každým rokem se jeho návštěvnost zvyšuje. Pomáhá i spojení se Sázavou, která kolem zámku protéká. "Máme spoustu návštěvníku vodáků, kteří se tady zastaví. Jdou se podívat do vodáckého muzea, pak zjistí, že je tady naučná stezka kolem řeky Sázavy, takže se sem vracejí," uvedla Fialová.

Na zámku je i středověká lednice s prostorem, do nějž se ukládal led vyřezaný v zimě ze Sázavy. "Říká se, že tady víno, pivo, všechny suroviny, které bylo potřeba uskladnit, vydržely až do jara," řekla kastelánka. Lednice je zatím pro návštěvníky nepřístupná, ale do budoucna by do ní mohli nahlédnout například při různých doprovodných akcích. "Nebo bychom tu udělali novou expozici, která by měla nějakou novou myšlenku," dodala Fialová.

Zručský zámek je původně gotický hrad šlechtického rodu Kolowratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční zámek. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm sídlí radnice. Kromě muzea věnovaného vodáctví a Sázavě jsou na zámku expozice zaměřené na obuvnictví nebo panenky a další hračky.

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