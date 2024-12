VIDEO: Zvířata v pražské zoo si smlsnou na stromcích s holátky i křepelkami

Celkem letos jehličnany zpříjemní konec roku dvanácti druhům zvířat. „Dnes se začínalo v deset hodin u medojedů kapských, zítra (v úterý) se bude začínat v půl jedenácté v Centru Méfou, kde žije gorila nížinná Richard se svými syny,“ řekla mluvčí. Dodala, že stromky zahrada každoročně dostává darem a letos jsou to všechno jedličky.

Zahrada nepřijímá stromky z domácností, protože by mohly obsahovat háčky či zbytky ozdob, což by mohlo zvířata ohrozit. Jehličnany podle mluvčí plní kromě krmení také roli takzvaného enrichmentu. To jsou netradiční hračky či potrava, které zvířata podněcují ke zkoumání a hrám, což zvyšuje jejich mentální i fyzickou pohodu.

Stromky proto dostávají i masožravé druhy, kterým je chovatelé „ozdobí“ masem, například medojedi je měli obohacené o myší holátka v proutěných koulích. „Například ďábli dostanou stromky s křepelkami,“ doplnila Dostálková.

V úterý si se stromky poprvé pohrají také lední medvědi Gregor a Aleut, kteří do Troje dorazili letos v květnu. „Ti budou mít stromek ozdobený kalamáry, rybami, salátem nebo jablky,“ řekla mluvčí.

V pondělí krmení sloni měli stromky ozdobené jablky. Podle vrchního chovatele chobotnatců Martina Kristena jsou tlustokožci schopní stromky zlikvidovat téměř kompletně. „Nezbude z toho vůbec nic. Když jim to dáme v noci, tak na to mají spoustu času a zbude maximálně pahýl. Ve výběhu to spíš roztrhají, sežerou to nejzajímavější a my to pak musíme uklízet,“ vysvětlil.

Pondělní krmení slonů stromky v zoo přilákalo pozornost velkého množství návštěvníků, kterých do zahrady přišlo s ohledem na roční období hodně. To je pravděpodobně dáno i zlevněným vstupným, které zoo od 23. prosince do 3. ledna nabízí.

Každý návštěvník zaplatí za vstup jen stokorunu, výjimkou jsou pouze senioři od 70 let, kteří mají standardně vstup za korunu. Běžné vstupné do zahrady je pro dospělé 330 korun na pokladně a 300 korun při nákupu přes internet, pro děti je cena 250, respektive 200 korun.