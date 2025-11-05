Utekl jim lev, policisté ho zastřelili. Zooparku ve Zvoli hrozí odebrání šelem

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj předá podnět příslušné obci s rozšířenou působností, případem se tak bude dál ve správním řízení zabývat černošický městský úřad. Ve středu to řekl zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer.
V zooparku jsou podle dosavadních informací nadále dvě pumy. Vyjádření chovatele se ČTK pokouší získat.
V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili
„V rámci šetření vůči zooparku bylo identifikováno několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Proto bude Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj předávat podnět na příslušnou obec s rozšířenou působností. Podnět bude obsahovat návrh na odebrání zvířat včetně šelem z důvodu neschváleného chovu,“ uvedl Majer.
Spekuluje se také o možnosti, že by si majitel zooparku mohl domluvit přesun šelem k jinému chovateli. Majer k tomu neměl informace. Pokud by se tak stalo, potřeboval by majitel k přesunu zvířat veterinární osvědčení, podotkl.
Událost se stala 9. srpna. Lev se podle všeho podhrabal a utekl z klece. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin. Případ kriminalisté prověřují jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení. Veterináři 20. srpna do zooparku přijeli na kontrolu. Při ní zjistili porušení legislativy.
Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Srpnový útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.