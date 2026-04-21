Zvonici v Borku na Berounsku rozezní poprvé nový zvon Jiří

Zvonice v Borku na Berounsku získala nový zvon Jiří. V sobotu při jiřské pouti je plánováno jeho slavnostní požehnání a zavěšení po boku historického zvonu Prokop z roku 1517. Ze Suchomast ke zvonici v místní části Borek ho přiveze koňský povoz za doprovodu dechové hudby a kejklířů. Ještě týž den odpoledne se poprvé rozezní, řekla dnes ČTK starostka Suchomast Iva Kinclová (Za obec krásnější).
Zvon vážící 620 kilogramů vznikl ve zvonařské dílně Michala Votruby v Myslkovicích na Táborsku. Jeho pořízení vyšlo obec na 1,2 milionu korun. Část by měla pokrýt veřejná sbírka, zatím do ní lidé přispěli více než půl milionu.
Barokní zvonice v Borku stojí na vyvýšeném návrší nad kostelem svatého Mikuláše. Vznikla v roce 1888 na místě původní dřevěné zvonice, z níž se doposud dochovala dubová zvonová stolice z období kolem roku 1550. "Jde o jednu z nejstarších dochovaných zvonových stolic v České republice," uvedla Kinclová.
Původně byly ve zvonici dva zvony. Menší Prokop o hmotnosti 450 kilogramů pochází z roku 1517 a dochoval se do současnosti. V roce 1764 k němu přibyl druhý zvon o hmotnosti 650 kilogramů, který v roce 1916 zabavila četa vojáků pro válečné účely rakousko-uherské válečné ekonomiky. V roce 1931 ho nahradil nový zvon, ale ani ten do současnosti nevydržel. Byl zrekvírován za nacistické okupace na jaře 1942. Ve zvonici zůstal jen Prokop, který byl v roce 1994 z bezpečnostních důvodů odvezen do depozita.
Zvonice byla evidována v seznamu ohrožených památek. Před pěti lety ji farnost bezúplatně převedla do majetku obce, která ji v roce 2024 po rekonstrukci znovu otevřela pro veřejnost. Tehdy se do ní po 30 letech strávených v depozitu a nutném restaurování znovu vrátil původní zvon Prokop. "Při té příležitosti jsme obnovili tradici jiřské poutě," uvedla starostka. Podle Kinclové tehdy zároveň vznikl nápad pořídit Prokopovi "bratříčka".