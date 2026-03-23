Světový den vody 2026: Když voda znamená víc než samozřejmost

Světový den vody, vyhlášený Organizací spojených národů (OSN) v roce 1993, upozorňuje na význam pitné vody a na skutečnost, že 2,1 miliardy lidí stále nemá přístup k vodě v blízkosti svého domova. V naší zemi a v našem severočeském regionu tyto problémy neřešíme. Pitná voda je pro nás samozřejmost. Ale je to opravdu tak?
Aby se voda mohla dostat bezpečně až do domácností, prochází složitým systémem úpraven, vodojemů a tisíců kilometrů potrubí. V jednotlivých fázích je nepřetržitě kontrolována a laboratorně testována, aby splňovala přísné hygienické limity a zachovala si svou přirozenou kvalitu. O celý proces se starají odborníci, kteří denně dohlížejí na technologii i stav infrastruktury.
Právě lokální zdroje jsou jedním z klíčových pilířů spolehlivých dodávek a důvodem, proč má severočeská voda dlouhodobě vysokou kvalitu. „Pitná voda není samozřejmost. Je výsledkem pečlivé práce mnoha lidí a dlouhodobé péče o zdroje i celý vodárenský systém. Rozsah vodárenské infrastruktury v severních Čechách je přitom obrovský. Na území dvou krajů zahrnuje 71 úpraven vody, 926 vodojemů, 9200 kilometrů vodovodů, 197 čistíren odpadních vod a 4193 kilometrů kanalizace,“ vyjmenovává mluvčí SVS Mario Böhme.
Každý doušek vody z kohoutku tak v sobě nese příběh dlouhé cesty z přírodních zdrojů přes pečlivě řízený vodárenský systém až k lidem. Zároveň připomíná, jak důležitá je ochrana vody a zodpovědný přístup k tomuto bohatství.
Skupina Severočeská voda zajišťuje zdravotně nezávadnou pitnou vodu pro více než milion obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Pravidelné investice do obnovy a modernizace vodárenské infrastruktury zaručují stabilní a bezpečné zásobování pitnou vodou.
Světový den vody proto není jen dalším datem v kalendáři. Připomíná, jak cenná voda je a jakou odpovědnost máme – od ochrany přírodních zdrojů až po péči o vodárenskou infrastrukturu. Pro skupinu Severočeská voda je to závazek, který naplňuje každý den.