Teplárny Brno slaví 95 let: výstava přiblíží historii i budoucnost

Po 95 letech jsou stále hřejivým srdcem Brna. Teplárny Brno neztrácejí dech ani energii – zajišťují teplo domovů i pohodlí tisíců obyvatel, a přitom myslí na udržitelnou budoucnost.
První teplárna v celém Československu vůbec vznikla v Brně – na Špitálce. Mezi prvními odběrateli tepla po jejím spuštění v prosinci 1930 byly místní textilky a pivovar, a právě tenhle průlomový krok změnil způsob, jakým město získává energii. Byl to začátek příběhu, který trvá dodnes a postupně vybudoval spolehlivý systém, jenž dnes zásobuje na desítky tisíc domácností i institucí.
Teplo, elektřina, udržitelná budoucnost
Historie této městské firmy je zároveň příběhem proměny energetiky – od uhlí a prvních parovodů přes plyn, přechod na horkovodní systémy až po inovativní řešení zahrnující využití biomasy. Zároveň se připravuje propojení města s jadernou elektrárnou Dukovany prostřednictvím strategického horkovodu, který v budoucnu přinese do Brna čisté a bezemisní teplo.
Teplárny Brno už dávno nevyrábějí jen teplo – produkují také elektřinu a postupně budují síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Právě díky průběžným modernizacím a novým technologiím si udržují vedoucí postavení v energetice. Jejich poslání je jasné: zajišťovat teplo domova a energii pro město i jeho obyvatele – a to s respektem k životnímu prostředí a potřebám budoucích generací.
Energie pomáhá
Jubilejní výstava provede nejen výjimečnými okamžiky historie, nabízí také pohled do budoucnosti prostřednictvím aktuálních projektů a připomene i společenskou odpovědnost této městské firmy. V rámci samotné výstavy se mohou návštěvníci zapojit do dobročinné výzvy, na jejímž konci poputuje 95 tisíc korun vybrané nadaci.