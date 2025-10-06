Teplárny Brno slaví 95 let: výstava přiblíží historii i budoucnost

Komerční sdělení
Seznamte se s fascinující historií brněnské energetiky a objevte svět moderních technologií, které umožní vykročit směrem k udržitelnosti. Výstavu u příležitosti 95 let Tepláren Brno hostí Galerie Vaňkovka. Zajít na ni můžete zdarma, a to do 14. října

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Po 95 letech jsou stále hřejivým srdcem Brna. Teplárny Brno neztrácejí dech ani energii – zajišťují teplo domovů i pohodlí tisíců obyvatel, a přitom myslí na udržitelnou budoucnost.

První teplárna v celém Československu vůbec vznikla v Brně – na Špitálce. Mezi prvními odběrateli tepla po jejím spuštění v prosinci 1930 byly místní textilky a pivovar, a právě tenhle průlomový krok změnil způsob, jakým město získává energii. Byl to začátek příběhu, který trvá dodnes a postupně vybudoval spolehlivý systém, jenž dnes zásobuje na desítky tisíc domácností i institucí.

Teplo, elektřina, udržitelná budoucnost

Historie této městské firmy je zároveň příběhem proměny energetiky – od uhlí a prvních parovodů přes plyn, přechod na horkovodní systémy až po inovativní řešení zahrnující využití biomasy. Zároveň se připravuje propojení města s jadernou elektrárnou Dukovany prostřednictvím strategického horkovodu, který v budoucnu přinese do Brna čisté a bezemisní teplo.

Teplárny Brno už dávno nevyrábějí jen teplo – produkují také elektřinu a postupně budují síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Právě díky průběžným modernizacím a novým technologiím si udržují vedoucí postavení v energetice. Jejich poslání je jasné: zajišťovat teplo domova a energii pro město i jeho obyvatele – a to s respektem k životnímu prostředí a potřebám budoucích generací.

Energie pomáhá

Jubilejní výstava provede nejen výjimečnými okamžiky historie, nabízí také pohled do budoucnosti prostřednictvím aktuálních projektů a připomene i společenskou odpovědnost této městské firmy. V rámci samotné výstavy se mohou návštěvníci zapojit do dobročinné výzvy, na jejímž konci poputuje 95 tisíc korun vybrané nadaci.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Teplárny Brno slaví 95 let: výstava přiblíží historii i budoucnost

Komerční sdělení

Seznamte se s fascinující historií brněnské energetiky a objevte svět moderních technologií, které umožní vykročit směrem k udržitelnosti. Výstavu u příležitosti 95 let Tepláren Brno hostí Galerie...

6. října 2025

Vystoupením harfistky Youngerové začala podzimní část festivalu JazzFestBrno

Vystoupením americké harfistky Brandee Youngerové s triem dnes v brněnském Cabaretu des Péchés začala podzimní část festivalu JazzFestBrno. Místa na sezení...

5. října 2025  20:27,  aktualizováno  20:27

Hasiči v Břeclavi zastavili únik hořlavého propylenu z železniční cisterny

Hasiči Správy železnic dnes zasahovali u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny nedaleko nádraží v Břeclavi. Únik zastavili. Nebezpečí výbuchu...

5. října 2025  19:38,  aktualizováno  20:15

VIDEOSTREAM ZDARMA: WELL-BEING návštěvníků kulturních institucí

5. října 2025  20:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřela starostka Jirkova u Chomutova Dana Havlátová Jurštaková (ODS)

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom dnes na...

5. října 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Hasiči zasahovali na břeclavském přednádraží u úniku hořlavého plynu

Hasiči Správy železnic zasahovali nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny. Únik zastavili. Nebezpečí výbuchu nehrozí, informoval mluvčí Správy železnic pro...

5. října 2025  19:42,  aktualizováno  20:07

Olomouc zažije spojení literatury a hudby se spisovatelem Jurijem Andruchovyčem

V Olomouci vystoupí příští týden v sobotu ukrajinský spisovatel, básník, překladatel, rockový hudebník a performer Jurij Andruchovyč a polské hudební trio...

5. října 2025  17:08,  aktualizováno  17:08

Po vážné nemoci zemřela starostka Jirkova u Chomutova Havlátková Jurštaková

V sobotu zemřela ve věku 64 let starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS), která dlouhodobě bojovala s vážným onemocněním. Informoval o tom Chomutovský deník, kterému zprávu potvrdil první...

5. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Příznivci regulace kryptoměn narušili kongres kryptoanarchistů v Praze

5. října 2025  17:10

Ve všech okresních městech Pardubického kraje vyhrálo ANO, nejvíc ve Svitavách

Ve všech čtyřech okresních městech Pardubického kraje ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO před koalicí Spolu. Před čtyřmi lety koalice Spolu zvítězila v...

5. října 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl nalezen, je v pořádku

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl dnes odpoledne nalezen a je v pořádku. ČTK to řekla mluvčí pardubické policie Dita Holečková. Chlapec...

5. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Písečtí odmítli spalovnu odpadu, rozjetý projekt za dvě miliardy se stopne

Obyvatelé jihočeského Písku v místním referendu odmítli ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů). Mělo stát v areálu spalovny ve Smrkovicích. Výsledky hlasování jsou pro radnici závazné, a tak...

5. října 2025  15:32,  aktualizováno  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.