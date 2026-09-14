Teplický Červený kříž pomáhá srdcem

Kombinací terénní péče pro lidi bez domova, specializovaného domova a domácí ošetřovatelské péče vytváří bezpečné zázemí pro ty, kteří zůstali sami.
Ošetřovny na ulici ulevují nemocnicím
Lidé bez přístřeší často zůstávají zcela mimo běžný systém zdravotní péče. Nemají praktického lékaře ani možnost doléčit se po propuštění z nemocnice. I banální zranění se bez základní péče rychle změní ve vážný problém. Vzniká tak začarovaný kruh opakovaných urgentních hospitalizací, kterým přitom lze včasným zásahem snadno předejít.
V Teplicích proto ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a WHITE LIGHT fungují dvě nízkoprahové ošetřovny – v Řetenicích a Trnovanech. Zdravotnický personál ČČK zde zajišťuje převazy ran, kontrolu stavu či poradenství. Služba sice nenahrazuje běžné zdravotnictví, ale přináší obrovskou úlevu pro urgentní příjmy nemocnic. Vyléčení akutní bolesti je navíc pro lidi na ulici prvním nezbytným krokem k tomu, aby vůbec dokázali začít řešit svou situaci se sociálními pracovníky. Město vznik ošetřoven podpořilo částkou 150 tisíc korun.
Důstojné útočiště při ztrátě paměti
Na opačném pólu lidského trápení stojí ti, kteří sice střechu nad hlavou mají, ale jejich vlastní mysl je kvůli nemoci opouští. Teplický Červený kříž proto provozuje pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem. Je určen pro dospělé a seniory se stařeckou či Alzheimerovou demencí, kteří kvůli snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
V bezbariérovém objektu je celý režim přizpůsoben specifickým potřebám klientů. Vedle zajištění stravy a pomoci s hygienou kladou pracovníci obrovský důraz na aktivizační činnosti, jako je trénink paměti, ruční práce či nácvik motorických schopností. Garantem kvality jsou přísné standardy i neustálá modernizace. Zařízení je pro tyto účely nově vybaveno dvanácti nočními stolky s jídelní deskou a čtyřmi speciálními polohovacími lůžky s laterálním náklonem, která ošetřovatelům usnadňují těžkou manipulaci s klienty a nemocným ulevují při hygieně.
Sestry Alice léčí v bezpečí domova
Pro pacienty, jejichž stav vyžaduje odbornou péči, ale nemusejí trávit dny na nemocničním lůžku, je tu Domácí ošetřovatelská péče Alice, kterou ČČK v Teplicích provozuje již od roku 1993. Všeobecné a dětské sestry fungují v terénu jako samostatné jednotky a během denních směn zajišťují odběry, převazy, podávání léků či rehabilitaci. Pro noční hodiny a víkendy navíc drží nepřetržitou pohotovost pro akutní případy, jako jsou poruchy infuzních pump či domácí plicní ventilace.
Neocenitelnou roli hraje služba v oblasti paliativní péče, kdy sestry dokážou efektivně utlumit fyzickou bolest a zmírnit utrpení duše těžce nemocných lidí. Umožňují jim tak strávit poslední dny života v klidu, s důstojností a v kruhu své rodiny. Tato odborná domácí zdravotní péče je pro pacienty zcela ZDARMA – je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Jedinou podmínkou je předpis od praktického či ošetřujícího lékaře.
Ať už se jedná o pomoc na ulici, v domově, nebo u lůžka pacienta, teplický Český červený kříž dokazuje, že odkaz zakladatelky Alice Masarykové je v regionu stále živý. Více informací o službách najdete na webu www.cckteplice.cz.