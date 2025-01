„V České republice došlo v minulém roce k 92 038 dopravním nehodám, při kterých bohužel zahynulo 443 osob a 1353 osob si přivodilo těžká zranění. I proto cítíme bezpodmínečnou nutnost zlepšit systém vzdělávání v oblasti správného chování řidičů, předcházení dopravních nehod a správného postupu v případě jejich vzniku,“ vysvětluje filozofii nového projektu Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh.

Proč jste pro vzdělávání veřejnosti zvolili právě formu multimediální aplikace?

Chtěli jsme vytvořit něco, co by fungovalo ve virtuálním prostředí, ve světě mobilních telefonů a tabletů a zároveň aby to mělo i velký vzdělávací efekt. Existuje spousta výukových videí, sami jsme jich spoustu vytvořili, proto bylo tentokrát naším úkolem vytvořit něco, kde by si každý mohl vyzkoušet nejrůznější situace a při tom trénovat své znalosti a dovednosti.

Co znamená, že si mohu situace vyzkoušet?

Pokud navštívíte aplikaci www.prvniunehody.cz, nabídnou se vám tři situace. Zraněný cyklista, hromadná nehoda a řidič pod vlivem. Člověk si následně jednu ze situací vybere a spustí se mu interaktivní film. Podobně jako kdysi v Kinoautomatu bude postupně zasahovat do děje a rozhodovat se, co se bude dít dál. Například jak označí místo nehody, jak poskytne první pomoc a podobně. Doplňkem aplikace je Stres test, který prověří uživatele ze správného jednání u simulovaných dopravních nehod. Jak napovídá název testu, člověk bude zároveň během jeho vyplňování pod tlakem. Na odpovědi totiž není moc času, zároveň je uživatel vizuálně i zvukově informován o tom, že se limit na odpověď rychle blíží ke konci. Pokud následně člověk zjistí, že jeho výsledek v testu není dobrý, má možnost si v aplikaci své znalosti doplnit.

Takže vyvolání stresu je součást tréninku?

Přesně tak, pokud by měl člověk na odpovědi dostatek času, velmi pravděpodobně by zvolil správně odpovědi. My se ale snažíme vyvolat v lidech napětí a tím tak trochu navozujeme atmosféru, která bývá také u dopravních nehody.

Pro koho je aplikace určena? Máte například ambici ji dostat do středních škol?

Aplikaci kategorizujeme pro věkovou skupinu patnáct plus. Mladí lidé si často během střední školy dělají řidičské oprávnění, takže jsou ideálními uživateli, kteří by měli aplikaci vyzkoušet. Mladí řidiči patří mezi nejohroženější skupiny. Zároveň je tato věková skupina zdatná v používání technologií. Často jsou na mobilech a tabletech a hrají hry. Naše aplikace by jim proto mohla být blízká a zaujmout je. V podstatě se formou hry mohou dostat k něčemu, co jim nebo někomu jinému zachrání třeba i život.

Lukáš Hutta

Na vývoji aplikace se podíleli hasiči, záchranáři i policisté. Co vám spolupráce dala?

Je potřeba zmínit, že naše organizace sama sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Nejcennější na spolupráci s nejrůznějšími složkami integrovaného záchranného systému je určitě to, že naše materiály, videa a nyní i aplikace vycházejí z reálné praxe. V aplikaci není nic, co by bylo vymyšlené od stolu. Vycházíme z toho, co se skutečně na silnicích a při nehodách děje.

Zmínil jste, že v aplikaci jsou tři situace. Chcete scénáře do budoucna rozšiřovat?

Celý systém je postavený jako modulární. To znamená, že je možné ho doplňovat. Nyní jsme na začátku, určitě plánujeme aplikaci rozšiřovat. Můžeme do ní také implementovat i spoustu již realizovaných výukových videí či dalších osvědčených projektů, které jsme vytvořili v minulosti. Pokud si aplikaci otevřete třeba za půl roku, najdete tam určitě něco nového.

Aplikace funguje už dva týdny. Jaká je zpětná vazba?

Pozitivní je určitě to, že nám lidé už ohledně aplikace píšou a ptají se na různé situace. Spustili si scénář a zajímá je, proč byla správná odpověď ta první, a nikoliv ta druhá a podobně. Máme radost, že s námi uživatelé komunikují a píší dotazy. Evidentně je to zajímá. Není to tak, že aplikaci jen zkusí a jdou od toho.