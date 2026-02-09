1. ZŠ v Jirkově čeká velká modernizace

Autor: vlm
  6:59
1. základní škola v Jirkově projde letos i příští rok výraznou modernizací, jejíž součástí budou stavební úpravy a zlepšení bezpečnosti i komfortu pro žáky.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

„Jednat se bude o vybudování venkovního výtahu, dále o kompletní rekonstrukci podlah v prostorách šaten, hlavní chodby a spojovací chodby do jídelny. Stávající podlahy se už na několika místech propadají, a proto je jejich oprava nejen žádoucí, ale i nutná z hlediska bezpečnosti. Díky těmto pracím se škola stane plně bezbariérovou,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.

Velkou proměnou projdou i samotné šatny. Zmizí staré klece a nahradí je moderní šatní skříňky, které zajistí větší pohodlí, pořádek i bezpečné uložení osobních věcí žáků.

Škole na úpravy podařilo získat dotaci ve výši 17 milionů korun, přispěje také jirkovská radnice. Kolik peněz to bude, není v tuto chvíli ještě jasné. Sedmnáctimilionovou dotaci má škola přislíbeno i na příští rok, finance by měly jít na obnovu učeben, lepší vybavení a nákup nových pomůcek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...

Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly....

9. února 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Dva senioři přišli o statisíce korun

ilustrační snímek

Další dva případy kyberpodvodů se škodou za statisíce korun řeší tepličtí policisté.

9. února 2026  6:59

1. ZŠ v Jirkově čeká velká modernizace

Zpráva z vašeho okresu

1. základní škola v Jirkově projde letos i příští rok výraznou modernizací, jejíž součástí budou stavební úpravy a zlepšení bezpečnosti i komfortu pro žáky.

9. února 2026  6:59

Litoměřický hřbitov se nově zamyká elektronicky na dálku

Zpráva z vašeho okresu

Vchodové brány na městském hřbitově v Litoměřicích se nově zavírají elektronicky na dálku ze sídla Technických služeb města (TSM). Důvodem je legislativní změna a úspora.

9. února 2026  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O objemný odpad se v Žatci postará Odpadové taxi

Zpráva z vašeho okresu

Žatec přichystal pro své občany novou službu – Odpadové taxi. Lidem pomáhá zbavit se objemného odpadu z domácnosti.

9. února 2026  6:59

Místnost pro cvičení seniorů prošla úpravami

Místnost na cvičení v penzionu pro seniory v mostecké Komořanské ulici prošla...

Most dokončil další projekt z participativního rozpočtu Hejbni Mostem - rekonstrukci místnosti pro pohybové aktivity v penzionu pro seniory v Komořanské ulici.

9. února 2026  6:59

Část hřbitovní zdi v Chabařovicích prošla opravou

Zpráva z vašeho okresu

Na městském hřbitově v Chabařovicích na Ústecku nechala místní radnice opravit oplocení na jižní straně, původní zeď byla totiž v havarijním stavu.

9. února 2026  6:59

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

I čeští fanoušci přijeli do Bormia podpořit sjezdaře Jana Zabystřana.

Druhý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině byl pro Čechy zlatostříbrný. Snowboardistka Zuzana Maděrová vystoupala až na nejvyšší stupínek, rychlobruslař Metoděj Jílek o pár hodiny později...

9. února 2026  6:45

Kde sledovat ZOH 2026 a kdy startují Češi: Máme přehledný program Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

9. února 2026  6:42

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

9. února 2026  6:37

Kolony na severovýchodě Prahy mají řešení. Město již zná projektanty úprav

Samotný úsek, který se Praha chystá rekonstruovat, měří asi šest a půl...

Kolony, zácpy a objížďky jsou pro řidiče na severovýchodě Prahy každodenní realitou. Teď je ale jisté, že zásadní změny teprve přijdou. Technická správa komunikací (TSK) vybrala projekční firmy,...

8. února 2026  20:18,  aktualizováno  9. 2. 6:35

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.