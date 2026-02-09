„Jednat se bude o vybudování venkovního výtahu, dále o kompletní rekonstrukci podlah v prostorách šaten, hlavní chodby a spojovací chodby do jídelny. Stávající podlahy se už na několika místech propadají, a proto je jejich oprava nejen žádoucí, ale i nutná z hlediska bezpečnosti. Díky těmto pracím se škola stane plně bezbariérovou,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Velkou proměnou projdou i samotné šatny. Zmizí staré klece a nahradí je moderní šatní skříňky, které zajistí větší pohodlí, pořádek i bezpečné uložení osobních věcí žáků.
Škole na úpravy podařilo získat dotaci ve výši 17 milionů korun, přispěje také jirkovská radnice. Kolik peněz to bude, není v tuto chvíli ještě jasné. Sedmnáctimilionovou dotaci má škola přislíbeno i na příští rok, finance by měly jít na obnovu učeben, lepší vybavení a nákup nových pomůcek.