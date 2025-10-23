Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Monika Gordíková
  8:12aktualizováno  8:12
Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před několika dny.
Obžalovaný Abdallah Ibrahim Diallo před Okresním soudem v Litoměřicích (17....

Obžalovaný Abdallah Ibrahim Diallo před Okresním soudem v Litoměřicích (17. října 2019). | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Za znásilnění dívky soudy Diallovi uložily čtyři roky vězení a ústavní léčbu. Cizinec brány věznice opustil letos v červnu. Protože byl ale v Česku od začátku nelegálně, okamžitě byl znovu zadržen a úřady začaly pracovat na jeho deportaci do afrického Mali. Diplomatická jednání tedy zabrala několik měsíců.

„Situaci komplikoval fakt, že jeho tvrzená země původu, tedy Mali, nemá na území České republiky diplomatické zastoupení. Bylo proto nejprve nutné ověřit jeho totožnost a potvrdit tvrzené státní občanství,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Afričana po odpykání trestu za znásilnění dívky u Lovosic hned znovu zadrželi

„Následně jsme prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu zajistili náhradní cestovní doklad a ve spolupráci s dalšími subjekty v zemi původu připravili na 17. října 2025 realizaci vycestování. To proběhlo bez komplikací a cizinec je nyní již v Mali,“ doplnil Krátoška.

U soudu požadoval čokoládu

Diallo ve zmíněném roce 2019 přicestoval do Česka vlakem poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení. U našich západních sousedů byl v minulosti několikrát trestán, například za vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.

Obžalovaný Abdallah Ibrahim Diallo před Okresním soudem v Litoměřicích (17. října 2019).
Abdallah Ibrahim Diallo u odvolacího jednání u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (24. srpna 2020)
Na poli u Lukavce na Litoměřicku potkal šestnáctiletou dívku, kterou následně znásilnil a okradl. Policie ho zadržela zanedlouho nedaleko místa činu.

Zatímco litoměřický okresní soud muži vedle ústavní léčby uložil dva roky vězení, odvolací krajský soud trest zpřísnil na čtyři roky. Ústavní léčbu potvrdil. Diallo se při soudních jednáních choval vždy velmi nestandardně, například požadoval čokoládu. Ve vazbě byl agresivní či odmítal dodržovat hygienu. Mluvil různými jazyky. Odborníci pak došli k závěru, že trpí schizofrenií.

Měla jsem strach, aby mě nezabil, vypověděla dívka znásilněná Afričanem

Kvůli svému zdravotnímu stavu Diallo po zaznění pravomocného verdiktu zamířil nejprve do léčebny a až poté do vězení.

Muž před lety v Německu neúspěšně žádal o azyl. Země ho chtěla vyhostit, nevěděla ale kam. O jeho vyhoštění mluvil v roce 2020 i předseda odvolacího senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem Roman Dobeš. „Vyhoštění by se nabízelo, policistům se však dosud nepodařilo zjistit státní příslušnost obžalovaného,“ podotkl tehdy Dobeš.

24. srpna 2020

KRIMI









