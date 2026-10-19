Akvária v teplické botanické zahradě jsou po dlouhé opravě

„Rekonstrukcí prošla nejen kompletní technologie, ale také samotná koncepce expozice. Původní tři akvária nahradilo pět nádrží, které umožní představit pestřejší skladbu ryb a dalších vodních živočichů,“ uvedl ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
Více akvárií o menším objemu zahradě umožní chovat pestřejší skladbu ryb a jednotlivé nádrže lépe přizpůsobit jejich potřebám.
Nová expozice návštěvníky provede různými vodními prostředími tropické Ameriky. První akvárium bude věnováno především akarám a kančíkům, tedy pestré skupině cichlid typických pro vody Střední Ameriky.
Druhé akvárium představí sladkovodní trnuchy a vrubozubce. Právě trnuchy patří mezi nejnáročnější obyvatele celé expozice. Na ocase mají jedový osten, který slouží především k obraně. V přírodě přitom působí překvapivě klidně – většinu času tráví u dna, kde pomocí smyslových orgánů vyhledávají potravu.
„Trnuchy jsou náročnější na chov a věříme, že v novém prostředí se jim bude dařit lépe než v předchozích akváriích. Právě u nich je velmi důležitá kvalita vody, prostor u dna a vhodné podmínky pro jejich přirozené chování,“ přiblížil chovatel botanické zahrady Michal Šťastný.
Uprostřed expozice se nachází nové paludárium o objemu 1 400 litrů. Voda v něm přitom zabírá jen přibližně čtvrtinu objemu, protože jeho součástí je také suchozemská část.
Čtvrté akvárium zavede zájemce přímo do Amazonie. Kromě dalších ryb se zde zahrada pokusí o chov nádherně zbarvených terčovců, kteří patří mezi ikonické ryby jihoamerických tropických vod.
Poslední akvárium je připravené pro piraně Nattererovy, jež by se měly stát jedním z největších magnetů nové expozice. „Jejich pověst nebezpečných predátorů však není úplně přesná. Piraně jsou oportunističtí všežravci, a kromě ryb se živí například hmyzem, bezobratlými, rostlinnou potravou a mršinami. Ve volné přírodě často využívají také potravu, kterou najdou, místo aby aktivně lovily velkou kořist,“ zmínil ředitel Ptáček.
Piraně mají podle chovatele Šťastného velmi ostré zuby a rozhodně není dobrý nápad je podceňovat. „Jejich pověst ale často předbíhá skutečnost. V Amazonii se lidé tradičně více obávají sladkovodních trnuch než samotných piraní,“ dodává Michal Šťastný.
Nové nádrže pojmou 7 600 litrů vody. Dvě menší akvária mají objem 1 200 litrů, dvě větší po 1 900 litrech a paludárium dalších 1 400 litrů.
V nové expozici pak budou hrát výraznější roli než dosud rostliny. Botanická zahrada chce návštěvníkům ukázat, že tropické sladkovodní prostředí není pouze světem ryb, ale také místem s velmi pestrou vegetací.
Přestože je rekonstrukce stavebně dokončena, samotná expozice se bude ještě několik týdnů až měsíců vyvíjet. V současnosti probíhají poslední osazovací práce a dokončují se dekorace.
„Nová akvária nyní procházejí takzvaným záběhovým obdobím. Voda se postupně biologicky stabilizuje a vytváří se v ní prostředí potřebné pro fungování celého ekosystému. Zpočátku se proto mohou objevovat řasy nebo bakteriální povlaky. Ty jsou přirozenou součástí procesu a postupně se dostávají pod kontrolu. Teprve po stabilizaci vody bude možné přistoupit k postupnému osazování jednotlivých nádrží rybami. První ryby by se proto měly v akváriích objevit v průběhu listopadu a prosince,“ nastínil Ptáček.
Současně pokračuje také oprava australského akvária, u kterého se na konci srpna objevila prasklina ve dně. Nyní probíhá oprava spodní části nádrže pomocí nových vrstev skla a silikonu. Po dokončení opravy bude následovat důkladná zkouška těsnosti. Pokud akvárium projde testem bez úniku vody, začne jeho opětovné vybavování a následně také záběh nové expozice.