Akvária v teplické botanické zahradě jsou po dlouhé opravě

Autor: vlm
  4:59
Sledovat Metro na Googlu

Více než dva roky trvala modernizace akvárií v tropickém skleníku v teplické botanické zahradě. Návštěvníci díky tomu získají možnost pozorovat vodní život tropické Střední a Jižní Ameriky ve čtyřech nových akváriích a jednom paludáriu, které kombinuje prvky suchozemského i vodního prostředí. Náklady byly necelých 4,5 milionu korun. | foto: Jan Ptáček

Více než dva roky trvala modernizace akvárií v tropickém skleníku v teplické botanické zahradě. Návštěvníci díky tomu získají možnost pozorovat vodní život tropické Střední a Jižní Ameriky ve čtyřech nových akváriích a jednom paludáriu, které kombinuje prvky suchozemského i vodního prostředí. Náklady byly necelých 4,5 milionu korun.

„Rekonstrukcí prošla nejen kompletní technologie, ale také samotná koncepce expozice. Původní tři akvária nahradilo pět nádrží, které umožní představit pestřejší skladbu ryb a dalších vodních živočichů,“ uvedl ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.

Více akvárií o menším objemu zahradě umožní chovat pestřejší skladbu ryb a jednotlivé nádrže lépe přizpůsobit jejich potřebám.

Nová expozice návštěvníky provede různými vodními prostředími tropické Ameriky. První akvárium bude věnováno především akarám a kančíkům, tedy pestré skupině cichlid typických pro vody Střední Ameriky.

Druhé akvárium představí sladkovodní trnuchy a vrubozubce. Právě trnuchy patří mezi nejnáročnější obyvatele celé expozice. Na ocase mají jedový osten, který slouží především k obraně. V přírodě přitom působí překvapivě klidně – většinu času tráví u dna, kde pomocí smyslových orgánů vyhledávají potravu.

„Trnuchy jsou náročnější na chov a věříme, že v novém prostředí se jim bude dařit lépe než v předchozích akváriích. Právě u nich je velmi důležitá kvalita vody, prostor u dna a vhodné podmínky pro jejich přirozené chování,“ přiblížil chovatel botanické zahrady Michal Šťastný.

Uprostřed expozice se nachází nové paludárium o objemu 1 400 litrů. Voda v něm přitom zabírá jen přibližně čtvrtinu objemu, protože jeho součástí je také suchozemská část.

Čtvrté akvárium zavede zájemce přímo do Amazonie. Kromě dalších ryb se zde zahrada pokusí o chov nádherně zbarvených terčovců, kteří patří mezi ikonické ryby jihoamerických tropických vod.

Poslední akvárium je připravené pro piraně Nattererovy, jež by se měly stát jedním z největších magnetů nové expozice. „Jejich pověst nebezpečných predátorů však není úplně přesná. Piraně jsou oportunističtí všežravci, a kromě ryb se živí například hmyzem, bezobratlými, rostlinnou potravou a mršinami. Ve volné přírodě často využívají také potravu, kterou najdou, místo aby aktivně lovily velkou kořist,“ zmínil ředitel Ptáček.

Piraně mají podle chovatele Šťastného velmi ostré zuby a rozhodně není dobrý nápad je podceňovat. „Jejich pověst ale často předbíhá skutečnost. V Amazonii se lidé tradičně více obávají sladkovodních trnuch než samotných piraní,“ dodává Michal Šťastný.

Nové nádrže pojmou 7 600 litrů vody. Dvě menší akvária mají objem 1 200 litrů, dvě větší po 1 900 litrech a paludárium dalších 1 400 litrů.

V nové expozici pak budou hrát výraznější roli než dosud rostliny. Botanická zahrada chce návštěvníkům ukázat, že tropické sladkovodní prostředí není pouze světem ryb, ale také místem s velmi pestrou vegetací.

Přestože je rekonstrukce stavebně dokončena, samotná expozice se bude ještě několik týdnů až měsíců vyvíjet. V současnosti probíhají poslední osazovací práce a dokončují se dekorace.

„Nová akvária nyní procházejí takzvaným záběhovým obdobím. Voda se postupně biologicky stabilizuje a vytváří se v ní prostředí potřebné pro fungování celého ekosystému. Zpočátku se proto mohou objevovat řasy nebo bakteriální povlaky. Ty jsou přirozenou součástí procesu a postupně se dostávají pod kontrolu. Teprve po stabilizaci vody bude možné přistoupit k postupnému osazování jednotlivých nádrží rybami. První ryby by se proto měly v akváriích objevit v průběhu listopadu a prosince,“ nastínil Ptáček.

Současně pokračuje také oprava australského akvária, u kterého se na konci srpna objevila prasklina ve dně. Nyní probíhá oprava spodní části nádrže pomocí nových vrstev skla a silikonu. Po dokončení opravy bude následovat důkladná zkouška těsnosti. Pokud akvárium projde testem bez úniku vody, začne jeho opětovné vybavování a následně také záběh nové expozice.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan Piskořovi vracejí Medlovu na Vysočině jeho příběh i původní vybavení. Hosté jim vozí staré vypínače, v...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu...

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom řídí známou poučkou o sedmi stupních, jiní čekají na první sníh. Ani jedno ale není univerzálním...

Galerie Přerov chystá výstavu snímků osobností, naváže na výročí kina

ilustrační snímek

V Galerii Přerov se otevře výstava Facelook!, která zachycuje portréty českých i zahraničních osobností pořízené při filmových natáčeních. Jejich autorem je...

20. října 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Metropolitní oblasti a Národní centrum Dopravy 4.0 chtějí urychlit přípravu projektů

20. října 2026  10:39

Lampy za miliony, více zeleně. Kampa projde obnovou, otázkou je harmonogram

Revitalizace parku KAMPA. Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK.

Nového veřejného osvětlení se dočká pražský park Kampa. Obnova začíná v úterý, staré lampy nahradí tzv. Pražské lucerny. Jde o součást projektu na celkovou revitalizaci parku u Vltavy, jeho zeleně,...

20. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Makro Gastro Cup otevírá registrace. Vítězové získají stáž u Zdeňka Pohlreicha

20. října 2026  10:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

refurbed uzavírá kruh. Nově umožňuje elektroniku nejen nakupovat, ale i prodávat

20. října 2026  10:18

Nejvyšší soud odmítl dovolání aktérů kauzy Bereta, šlo o vynášení informací

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání všech pěti aktérů kauzy Bereta, která spočívala ve vynášení informací z policejních spisů a trestních řízení. Rozhodoval bez...

20. října 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Slaný povede koalice ODS, ANO, Sportovci, Volba pro Slaný a Naše Česko

ilustrační snímek

Slaný na Kladensku povede koalice pěti politických uskupení: ODS, ANO, Sportovci - Unie pro sport a zdraví, Volba pro Slaný a Naše Česko. Koalice má 18 křesel...

20. října 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Zlín 21 vyzval hnutí STAN, aby jednalo o koalici se silným mandátem

ilustrační snímek

Zlínské hnutí Zlín 21 vyzvalo hnutí STAN, aby směřovalo společná jednání ke vzniku koalice pro změnu se skutečně silným mandátem. Zlín 21 to uvedl v...

20. října 2026  8:16,  aktualizováno  9:03

Z Bullerbynu rovnou do Holešovic. Slavné dětské příběhy ožijí na Jatkách78

Jatka78 zvou do světa dětí Astrid Lindgrenové: v říjnu uvedou Děti z Bullerbynu...

Sáňkování, spaní na seníku nebo krocení berana. Příběhy šesti kamarádů z knihy Astrid Lindgrenové ožijí na pražské scéně Jatka78. V sobotu 24. října sem zavítá brněnské Divadlo Polárka s inscenací...

20. října 2026  10:10

Nový podvod se snaží oklamat lékaře, někteří zaplatili falešné faktury

Podvodný email dožadující se u lékařů na Karvinsku zaplacení za licenci a...

Policisté na Karvinsku vyšetřují nový podvod, který cílí na lékaře. Pachatelé jim zasílají výzvu k zaplacení za licence k účetním programům, nechybí ani věrohodná falešná faktura. V několika...

20. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Boom výstavby domků v Chebu. U sportoviště Želva jich může stát skoro 160

Vizualizace možné podoby lokality u sportovního hřiště Želva v Chebu.

V Chebu vzniká nová lokalita pro individuální výstavbu. Prostor u sportovního hřiště Želva na jihozápadním okraji města u silnice na Pelhřimov nabídne ve třech etapách parcely pro téměř 160 rodinných...

20. října 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Comarch Loyalty mění věrnostní program Azerbaijan Airlines na fintechový ekosystém

20. října 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×