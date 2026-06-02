Lídr ANO v Ústí přišel kvůli rychlosti o řidičák. Aspoň teď pomůžu kondici, říká

Autor: bek, lnř
  10:32
Šéf ústecké basketbalové Slunety, Tomáš Hrubý, kterého si ANO vybralo místo dosavadního primátora Petra Nedvědického, do čela kandidátky pro podzimní komunální volby, přišel o řidičský průkaz. Sám přes sociální sítě zveřejnil video, v němž se k tomu přiznává. Uvedl, že výrazně překročil rychlost ve městě. Na padesátce jel 97 kilometrů v hodině.

„Stala se věc, která se stát neměla, jel jsem rychle a přišel jsem o řidičský průkaz, což je fatální chyba z mé strany. Dostal jsem peněžitý trest, odebraný řidičský průkaz plus body. Přijímám to a respektuji s plnou pokorou, nicméně už to nemůžu vrátit. Udělám vše, aby se to už neopakovalo,“ sdělil pro iDNES.cz Tomáš Hrubý.

O kolik rychleji jste jel a kde se vám to stalo?
Nechám si to pro sebe, to jsou interní informace. Hlavní je, že se to nemělo stát. Vlna kritiky, která se snesla, je oprávněná, já to přijímám, udělám všechno, aby už se to nestalo.

Nemůžete říci, o kolik rychleji jste jel?
Dobře, bylo 97 na padesátce, po odečtu 94, test na alkohol samozřejmě negativní, to se dá i dohledat.

Kde?
V Ústí nad Labem.

Vy jste s informací vyšel sám „preventivně“ na Facebooku…
Vedlo mě k tomu to, že z malinké basketbalové bubliny jsem šel do věci, která je obrovská, do politiky. Jdu do politiky s respektem. Učím se orientovat v prostředí. Usoudil jsem, že bude lepší, když to lidé uslyší ode mě než od novinářů, jejíchž práci ale respektuji, nebo od okolí. Aby o průšvihu slyšeli ode mě, ne zprostředkovaně. Netěší mě to, ale chyby jsou a budou, a je na mě, aby se to neopakovalo.

Přišel jste o řidičský průkaz poprvé?
Ano, poprvé.

Na jak dlouho?
To si nechám pro sebe.

Na sítích, kam jste umístil video s přiznáním a s tím, že budete jezdit na kole, se objevily hlasy požadující vaše odstoupení z kandidátky?
Ani to nebudu komentovat, dnešní svět sociálních sítí je trošku jiný než dřív. Nezlehčuju to, udělal jsem chybu, nicméně si nemyslím, že by bylo na pořadu dne odstoupit z kandidátky.

Co na to kolegové z hnutí ANO?
Není to nic pozitivního, nicméně s mými kolegy, i těmi z basketu, jsme si řekli své a že jdeme dál. A že se nemá cenu k tomu vracet.

Bude vás teď vozit řidič?
O mě se ví, že jsem všeobecně sportovec, využívám kolo, chodím pěšky. Beru to, jak to je, postavil jsem se k tomu čelem. Jediná výhoda této věci je, že to aspoň pomůže mé fyzické kondici, ale ta se dá samozřejmě budovat i jinak. Moje chyba...

Smířlivá opozice

Hrubý s facebookovým videem, ve kterém se k rychlé jízdě přiznává, přišel sám. Ovšem na sociálních sítích se hned objevily hlasy, které ho vyzvaly, aby se z politiky stáhl. Opozice je však zatím smířlivější.

Třeba podle lídra opozičního uskupení JEDNO Ústí Tomáše Vohryzky by si prostě „měl dávat pozor“. „Ale jet v obci skoro dvojnásobnou rychlostí není normální. Když je člověk kandidátem na primátora, už nereprezentuje jen sám sebe, ale i lidi kolem sebe a celé uskupení,“ uvedl Vohryzka.

Podle něj by měli kandidáti na primátora nést vyšší míru osobní odpovědnosti i v běžném životě. „Kandidáti by si měli dávat větší pozor na to, jak se chovají – ať už za volantem, nebo obecně na veřejnosti,“ dodal.

