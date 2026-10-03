Archeologové zkoumají lidské ostatky nalezené při výstavbě v Postoloprtech

Při developerské výstavbě v areálu bývalých kasáren v Postoloprtech na Lounsku byly objeveny lidské kosterní pozůstatky. V části staveniště se kvůli tomu zastavily práce a pokračuje tam archeologický průzkum. Zatím není jasné, z jaké doby pozůstatky pocházejí. Mohly by souviset s poválečnými událostmi z roku 1945, kdy byli v Postoloprtech zabíjeni němečtí obyvatelé, napsal dnes web Aktuálně.cz. V Postoloprtech se koncem války odehrál jeden z největších masakrů německých civilistů.
Podle podnikatele Petra Elsnice, který se na developerském projektu podílí, byly práce v části staveniště po nálezu pozastaveny a místo bylo předáno archeologům k dalšímu průzkumu. "Víme, že ta lokalita je problematická," řekl webu. Archeolog Vojtěch Peksa potvrdil nález kosterních pozůstatků. Podrobnosti nesdělil s tím, že věc byla předána Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.
Vojáci Československé armády 4. června 1945 postříleli a v masových hrobech pohřbili v Postoloprtech nejméně 763 internovaných civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt a okolí. Podle některých odhadů bylo mrtvých až přes 2300. Masakr byl podle některých historiků druhou nejtragičtější událostí při živelných násilnostech při takzvaném divokém odsunu Němců po konci války; více lidí - na 1700 - přišlo o život jen v souvislosti s takzvaným brněnským pochodem smrti.
Pozůstatky byly podle Peksy uloženy mělce pod zemí. Zda pocházejí z období kolem roku 1945 a souvisejí s poválečným masakrem, při kterém v Postoloprtech zahynuly stovky Němců, zatím není potvrzeno. Archeologové budou v průzkumu lokality pokračovat. Bývalý vojenský areál byl zbořen v roce 2017, od léta tam začala bytová výstavba. Vrchní státní zastupitelství v Praze na dotazy Aktuálně neodpovědělo, policie o kosterním nálezu neměla informace, uvedl v pátek pro Aktuálně.cz její mluvčí Jakub Vinčálek.