Architekti představili budoucí podobu lázní v Chomutově za více než miliardu Kč

Architektonické studio Boele Architekti dnes představilo budoucí podobu někdejších městských lázní v Chomutově s náklady překračujícími miliardu korun. Chtějí zachovat charakter budovy, recyklovat materiály použité na původní stavbu, do bazénu umístit knihovnu a zachovat odkaz na lázně třeba projekcí vody na strop. Projekt dnes novinářům představili v infocentru, kde je pro veřejnost připravená virtuální prezentace a fotografie. Zda se projekt bude realizovat, rozhodne po volbách nové vedení města. Novinářům to dnes řekl primátor Milan Märc (Nový Sever).
V centru padesátitisícového města stojí lázně od 80. let minulého století. Veřejnosti přestaly sloužit v roce 2012. Vyloučená tehdy nebyla ani demolice stavby. Dosud se na obnovu lázní vynaložilo asi 80 milionů korun, část pokryla dotace. Současné vedení má za to, že by se dotace měla využít také na přestavbu budovy. Nabízí se například financování z operačního programu Spravedlivá transformace a zahrnutí přeměny lázní do strategických projektů Ústeckého kraje.
Na projektu architekti pracovali od konce roku 2022. V plánu je, že někdejší plovárnu po přestavbě nahradí kulturně vzdělávací a komunitní prostor. Jeho srdcem bude knihovna. Boele Architekti zvítězili v architektonické soutěži. "Byl to asi hlavní důvod, proč náš návrh architektonickou soutěž vyhrál, protože jsme, tuším, z těch soutěžních návrhů nejvíc pracovali s původním duchem budovy," uvedl architekt Petr Šuma. Objekt si tak zachová charakter, který mu vdechl jeho autor, architekt Jiří Eisenreich.
Největší část návrhu zabírá knihovna. "Knihovnu jsme řešili tím, že se do původní bazénové haly vložila velká dřevěná konstrukce o třech patrech, která tvoří jednotlivá oddělení," řekl architekt Pavel Fajfr. "Je to takový symbol celé konverze, protože v tomto prostoru můžete nejvíc vidět kombinaci staré architektury bazénové haly a nové dřevěné vestavby," doplnil Fajfr.
Referencí na původní lázně bude nejen využití původních materiálů, ale také zakomponování původních uměleckých děl a symbolicky zobrazená voda na stropě původní plavecké haly. "Celkové osvětlení bude připomínat plavecké dráhy a ve večerních hodinách se pomocí speciálních reflektorů rozsvítí efekt vodní hladiny na podhledu knihovny," uzavřel Fajfr.
Na projekt navazují další investice, například úprava zeleně v okolí lázní včetně vybudování vodního prvku. Počítá se také s dostatkem parkovacích míst, která budou v okolí přilehlého parku.
Lázně se staly předvolebním tématem a návrh architektonického studia má své odpůrce. Primátor uvedl, že představení projektu před volbami není náhodou, ale odpovídá dříve stanovenému časovému harmonogramu. Märc řekl, že bude záležet na rozhodnutí voličů, jestli se bude vize nakonec realizovat. Pokud se tak stane, měla by být přeměna hotová mezi lety 2029 až 2030. Primátor je přesvědčený o tom, že má prostor ve městě své využití. Sloužit by mohl pro konání plesů, koncertů, vzdělávání, firemní setkávání a podobně.