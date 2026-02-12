Asistenti prevence kriminality v ulicích Mostu zůstanou

Městská policie podá žádost k ministerstvu vnitra o dotaci na 10 asistentů.
Náklady projektu činí 2,3 milionu korun, dotace je 1,6 milionu korun.
Asistenty kriminality zaměstnává městská policie už několik let.
Aktuálně v ulicích města hlídku 19 asistentů. Mají za úkol dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost občanů.
„Osvědčili se nám nejen při pěší hlídkové činnosti v sociálně vyloučených lokalitách, ale také například při ostraze kulturních akcí města,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.