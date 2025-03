Vyčerpávající, říkají manželé o soudu s autodromem kvůli hluku. Trvá sedm let

„Chceme, aby autodrom omezil komerční jízdy a aby se na automobilech i motocyklech musely používat tlumiče výfuků, a to bylo důsledně kontrolované. Nebráníme pořádání závodů ani tréninkových jízd, které jsme ochotní tolerovat, pokud to bude v únosné míře,“ uvedl po několikahodinovém soudním jednání Jiří Hulička na otázku, co by pro dvojici byl po tolika letech sporu přijatelný výsledek.

Manželé podali žalobu v roce 2018. Domáhají se, aby soud rozhodl, že zakazuje žalované společnosti, která autodrom vlastní, obtěžovat je hlukem. Žalobu si soudy roky přehazují. Zatímco Okresní soud v Mostě ji už dvakrát zamítl, u odvolacího soudu manželé mezitím jednou uspěli.

Nynější odvolací soud řeší jejich druhé odvolání. Loni soud obě strany vyzval ke smírnému řešení, k dohodě ale nedošlo. Požadavek manželů omezit provoz závodiště o polovinu majitel závodiště odmítl.

„Teď nevíme, jestli jsme na rozcestí, nebo na konci,“ uvedla Naďa Huličková s tím, že soudní spor je vyčerpávající. „Někdy jsme nabití, jindy vybití, ale víme, že v tom nejsme sami,“ dodala Huličková. Soudní jednání pokaždé sleduje několik obyvatel Mostu, kterým hluk také vadí. Zhruba desítka jich dorazila i dnes.

Soudům manželé předložili třeba výsledky řady měření hluku z krajské hygienické stanice, které potvrzují, že hluk z autodromu překračuje zákonný limit 50 decibelů, a další dokumenty, vypovídala řada svědků z okruhu lidí, kteří v blízkosti sportoviště žijí, soudy zkoumaly stavební dokumentaci, historii sportoviště.

V Německu to jde, vážený soude

Dnes soudci porovnávali provozní řády mosteckého autodromu a závodiště Sachsering v Německu. Závody se tam jezdí jen deset dní v roce. Komerční jízdy jsou omezené, vůbec se tam nejezdí o nedělích a státních svátcích. „Neustále tam také reagují na aktuální stav ve prospěch obyvatel, kteří v jeho blízkosti žijí a zlepšují protihluková opatření,“ vyzdvihl právní zástupce manželů Václav Láska.

Právní zástupce autodromu Petr Zach v závěrečném návrhu apeloval na soudce, aby potvrdili prvoinstanční rozhodnutí soudu, který žalobu manželů dvakrát zamítl. „Autodrom nemůže fungovat bez komerčních jízd ani při jejich omezeném počtu. Skončilo by to celé. Autodrom je významným zaměstnavatelem a na akce jezdí ročně statisíce motoristických příznivců,“ řekl.

Sezona na mosteckém autodromu odstartuje na konci března závodem aut do vrchu. Kromě této akce je v kalendáři uvedeno dalších čtrnáct oficiálních motoristických akcí. Místním ale spíš vadí neorganizované komerční jízdy, kdy si závodiště může pronajmout k ježdění kdokoliv. Podle obyvatel se sem jezdí vyřádit party německých a rakouských motoristů, kterým by jízdy na tamních okruzích neprošly.

Podle mluvčího autodromu Radka Laubeho se na snížení hlukové zátěže pracuje roky. „V průběhu let jsme přijali řadu opatření, která mají minimalizovat dopad na okolí. Zahrnují hlukový limit pro vozidla pohybující se na dráze, zákaz driftování a s tím spojených závodů, povinné používání tlumivek výfuků, výsadbu stromů jako přirozené hlukové bariéry, časové omezení provozu autodromu a snížení počtu vozidel, která se mohou v jednom okamžiku pohybovat na trati,“ popsal Laube.