Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

„Víte, jak jsme zjistili, že Nejvyšší soud rozhodl? Po dlouhé době jsem dostal email, ve kterém mi pisatel napsal, že jsem blbec, soudruh a podobně. Tak jsem říkal manželce: a je to tady, soud rozhodl,“ popsal Jiří Hulička s tím, že takové útoky, včetně negativního hodnocení na jeho podnikání, přichází ve vlnách právě v časech po soudních rozhodnutích.
Manželé jsou, jak říkají, již „poměrně imunní“. Hulička označuje útočníky za fanoušky autodromu nebo různé „pomatence“, kteří nemají o jejich situaci a sporu správné informace.
„Píšou nám, že jsme blbci, protože jsme si koupili parcelu za oknem autodromu a začali v tom kraválu stavět barák a teď že si stěžujeme. Tak to ale není,“ uvedl Hulička. Vysvětluje, že s manželkou koupili a opravili starý dům, který stál ještě před vznikem závodiště. Předtím také bydleli v blízkosti závodiště, ale na jiné adrese. Podle nich se situace s hlukem výrazně zhoršila po roce 2014, kdy autodrom změnil majitele a provoz se zintenzivnil.
Huličkovi vedou s firmou provozující autodrom právní bitvu už téměř osm let. Tento týden Nejvyšší soud v neveřejném zasedání shodil ze stolu dovolání společnosti, jímž se snažila zvrátit dřívější soudní nařízení o utišení provozu na tamním závodišti.
Verdikt Nejvyššího soudu je velkou úlevou a zadostiučiněním pro rodinu Huličkových i pro řadu dalších lidí z okolí závodiště. Soud svým postojem definitivně potvrdil, že Autodrom Most musí dodržovat stanovené hlukové limity (55 dB ve všední dny, 50 dB o nedělích a svátcích s výjimkou závodů).
„Samozřejmě jsme rádi, to je jasné. Ale upřímně, snad jsem ani nevěřil, že to dopadne,“ podotkl Hulička.
„Právo na klidný život má vyšší hodnotu než komerční provoz za účelem byznysu. Očekáváme, že provozovatel autodromu začne okamžitě a bezodkladně plnit pravomocný rozsudek a přijme taková technická a organizační opatření, která hluk sníží na únosnou míru,“ okomentoval verdikt Nejvyššího soudu předseda Spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý, který sdružuje nespokojené obyvatele ze sousedství okruhu.
Autodrom po verdiktu Nejvyššího soudu uvedl, že dlouhodobě zavádí technická i organizační opatření ke snížení hluku, zmiňuje úpravy provozního řádu až modernizaci areálu. Rovněž znovu zahájil jednání s Krajskou hygienickou stanicí o protihlukových opatřeních, která by mohla hladinu hluku dále snížit.
Huličkovi podali žalobu na společnost, která autodrom vlastní, již v roce 2018. Předcházely tomu roky stížností, kdy lidé z okolí neúspěšně upozorňovali na nadměrný hluk úřady. Soudní spor projednávalo několik instancí; mostecký soud žalobu dokonce dvakrát zamítl. Letos v březnu však Krajský soud v Ústí nad Labem dal manželům zapravdu a konstatoval, že Autodrom Most je nesmí obtěžovat hlukem nad přiměřenou míru.
Huličkovi říkají, že cílem žaloby není zničit podnikání Autodromu Most a dlouholetou závodní tradici. Soud ostatně společnosti provoz závodiště nezakázal. „My jsme zvyklí, že autodrom tu je. Závody jako takové nám nevadí, jezdí se o víkendu, to se dá snést. Sám jsem velký motoristický nadšenec. Ale ty komerční jízdy - ty nás obtěžují nejvíc. Jezdí se ve všední den, je to opravdu hlučné a nedá se před tím utéct. Když řidiči nasadí účinnější tlumiče (na výfuky motocyklů a automobilů), tak jezdit mohou. Soud jim to nezakázal,“ popisuje Hulička.
Právě hluk z komerčních jízd pořádaných ve všední dny, které vlastníkovi závodiště přinášejí velký výdělek, je pro rodinu a další obyvatele z okolí závodiště nejvíce zničující. Místní si dlouhodobě stěžují na časté bolesti hlasy, zvýšený tlak, problémy se spánkem.
Manželé chtějí, aby se komerční jízdy na okruhu výrazněji omezily a aby se na automobilech i motocyklech musely používat tlumiče výfuků, a to bylo důsledně kontrolované. „Nebráníme pořádání závodů ani tréninkových jízd, které jsme ochotní tolerovat, pokud to bude v únosné míře,“ zmiňoval Hulička v minulosti.
„Chyby z minulosti nejsou naše odpovědnost“
Společnost Autodrom Most v písemném stanovisku uvedla, že odmítá nést odpovědnost za právní vady, které vznikly před desítkami let při výstavbě okruhu a které nemohla ovlivnit.
„Jsme přesvědčeni, že nemůžeme nést odpovědnost za chyby způsobené v minulosti, které nevznikly naším zaviněním. Soudy žalobě vyhověly z toho důvodu, že právní předchůdci žalobců neměli možnost se ke stavbě autodromu na přelomu 70. a 80. let minulého století vyjádřit, neboť za minulého režimu se úřady neobtěžovaly doručovat v takovém případě veřejnou vyhlášku,“ uvádí.
Autodrom dále trvá na svém významu pro region: „Chceme zachovat areál, který přináší Mostu a České republice nemalé přínosy nejen finanční, ale i reputační.“ Až po oficiálním doručení usnesení soudu zváží společnost další právní postup.
I přes dřívější rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který měl zjistit okamžité snížení hluku, se situace podle místních o moc nezlepšila. Manželé Huličkovi, na jejichž pozemku odborná firma provádí měření hluku, tvrdí, že limity jsou překračovány. Proto byl před několika týdny podán exekuční návrh, jehož cílem je vymáhat dodržování soudního rozhodnutí pomocí pokut.
Společnost Autodrom Most s exekucí nesouhlasí a brání se proti ní u soudu. Hlukové měření z pozemků manželů považuje neprokazatelná a nesprávná. „Hluk naměřený protistranou, který není podložen řádným protokolem o měření hluku, nepochází pouze z našeho areálu,“ tvrdí společnost s tím, že je nutné zohlednit také hluk z přilehlé komunikace, pro kterou platí vyšší limit 70 dB.
Autodrom tak trvá na tom, že provozuje areál v souladu s platnými povoleními a požaduje nezávislé a odborné přeměření hlukových zdrojů. Manželé naopak doufají, že exekuce přinutí vlastníka k přijetí účinných protihlukových opatření.
Hluk v okolí autodromu pravidelně také měří mosteckých magistrát. Z výsledků vyplývá, že limit 50 decibelů je překračován opakovaně.