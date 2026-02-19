Azylový dům v Děčíně by se měl otevřít v polovině letošního roku

Objekt nabídne azylové ubytování pro 33 osob, noclehárnu pro 10 osob a nově také místnost se samostatným vchodem pro osoby bez přístřeší, kterou budou moci využít pro přečkání noci během mrazových dnů, kdy venkovní teplota v noci klesne na – 10°C.
Práce začaly v srpnu roku 2024, jejich konečná cena ještě není vyčíslena. Většinu nákladů však městu pomůže pokrýt dotace Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 65 milionů korun.
Dům byl kompletně přestavěn od suterénu po podlahu. Nové budou podlahy, stěny, stropy i technické rozvody.
Co se týče ubytování, pokoje budou mít vlastní sociální zařízení a prostory budou upraveny tak, aby více připomínaly domácí prostředí a podporovaly nácvik základních sociálních dovedností směřujících k samostatnému bydlení
„Součástí je také dvůr, kde vzniklo dětské hřiště určené pro klienty zařízení a další volnočasové prvky, jako jsou lavičky nebo ohniště. Na budově jsou i venkovní žaluzie, objekt je navíc z větší části bezbariérový a vybavený výtahem. Samozřejmostí je moderní tepelná technika odpovídající současným požadavkům, včetně zateplení a rekuperace. Navíc se podařila také instalace fotovoltaických panelů na střeše a zavedení systému hospodaření se šedou vodou,“ sdělil mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.
Azylový dům nyní sídlí v místní části Letná, jeho kapacita je nižší než budoucí prostory. Lůžek je k dispozici 28, v noclehárně je 8 lůžek. Opravovaný objekt získalo město v roce 2019 od kraje za podmínky, že bude sloužit právě jako azylový dům.