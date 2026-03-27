Barokní kaple v Chotiměři na Litoměřicku je novou kulturní památkou

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v Chotiměři na Litoměřicku je nově zapsanou kulturní památkou. Informovala o tom dnes na facebooku ústecká pobočka Národního památkového ústavu (NPÚ). Drobná sakrální stavba, která tvoří dominantní historický prvek v obci, je podle odborníků hodnotná pro řadu historických konstrukcí a materiálů.
Jedinečností je i její založení ještě před kanonizací Nepomuckého v roce 1729. Tento fakt podle historiků dokládá zvýšenou oblibu světce v období vrcholného baroka. Kaple na návsi obce byla postavena v roce 1722, rok po blahořečení Nepomuckého. Žádost o postavení kaple na návsi podal ale už o deset let dříve místní rychtář Jakob Schwenkh spolu s Leopoldem Vilémem z Baden-Badenu, držitelem lovosického panství. uvádí historici v památkovém katalogu.
V červnu 1764 kapli osadili zvonem, který byl zrekvírován za první světové války. Bádenští, kteří drželi lovosické panství do 40. let 18. století, založili v okolí řadu podobných drobných sakrálních objektů. Návrh na zapsání kaple na seznam kulturních památek podala obec.
První nově zapsanou kulturní památkou v Ústeckém kraji v letošním roce byl v únoru dům s orlojem v České Kamenici na Děčínsku.