Bazén v litoměřické mateřské škole prošel úpravami

Bazén v litoměřické školce Delfínek prošel obnovou.
Kvůli stáří byla opravena bazénová vana a dále i podlahy, obložení stěn, rozvody vody a osvětlení.
Práce trvaly zhruba půl roku.
Město dalo na opravy půl milionu korun, 50 tisíc korun poskytla mateřská škola.
„Krytý bazén přímo v prostorách mateřské školy patří i v rámci republiky spíše k výjimkám. V Litoměřicích ho mají pouze v Delfínku, kde díky němu mohou dětem nabídnout předplaveckou výchovu už od nejútlejšího věku,“ doplnila mluvčí města Michaela Rozsypalová.