Během jednoho dne se vydal na Střekov hned třikrát krást

Policistům se podařilo dopadnout 25letého recidivistu, který v ústecké části Střekov během jediného dne kradl hned třikrát.
Nejprve v noci vnikl do zahradního domu, odkud ukradl kolo. Na stejné místo se pak vrátil odpoledne a díky ukradeným klíčům se dostal do přilehlého rodinného domu.
Nalezl v něm hotovost ve výši 160 tisíc korun, 15 eur, parfém, reproduktor, větší množství zlatých šperků a zdobený lovecký nůž v pouzdře. Majiteli způsobil škodu převyšující 228 tisíc korun.
Téhož dne k ránu se navíc vydal do dalšího domu a odešel z něj s kolem s namontovanou dětskou sedačkou.
Zloděj je ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.
Za krádeže už přitom byl v minulosti trestán, brány věznice naposledy opustil letos v dubnu.