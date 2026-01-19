Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze

Pavel Křivohlavý
  7:12aktualizováno  7:12
Život na ulici přináší řadu problémů jak pro bezdomovce, tak i pro jejich okolí. Situaci lidí bez přístřeší se v Teplicích rozhodli řešit komplexním způsobem. Zastupitelé města schválili Akční plán řešení bezdomovectví na období 2026-2030.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Bezdomovectví není jen sociální problém, ale i otázka kvality života ve městě. Chceme, aby se lidé v Teplicích cítili bezpečně a aby veřejný prostor fungoval. Zároveň ale víme, že dlouhodobé řešení nevzniká vytěsňováním, ale systematickou prací,“ říká primátor Jiří Štábl (ANO).

Cílem akčního plánu je pomoci otevřít lidem bez střechy nad hlavou cestu k běžnému životu i k práci. Ve městě se dlouhodobě pohybuje přibližně 80 až 100 lidí bez přístřeší.

Jejich přítomnost vyvolává stížnosti obyvatel zejména kvůli nepořádku, hluku a pocitu nejistoty ve veřejném prostoru. Akční plán bere vážně i tyto obavy a nabízí řešení.

Cílem není slibovat zázraky, říká primátor

„Naším cílem není slibovat zázraky, ale snížit napětí ve městě, zvýšit pořádek a bezpečí a zároveň dát lidem šanci dostat se z ulice. Zavázali jsme se také ke kontinuálnímu informování veřejnosti o tom, jak se nám daří plán naplňovat a jaké další kroky budeme připravovat,“ doplňuje primátor Štábl s tím, že plán vznikal ve spolupráci města, odborníků a sociálních služeb.

Akční plán se věnuje pěti oblastem. Vedle pravidelného informování veřejnosti, jež by mělo snižovat napětí ve společnosti, plán počítá se zavedením systému nízkoprahových pracovních příležitostí pro lidi bez domova. Město chce podpořit vznik deseti pracovních míst zejména v oblasti úklidu a městských služeb. Dalším bodem je pomoci zajistit alespoň pěti lidem bez přístřeší možnost dostupného bydlení.

Plán také počítá s rozšířením dostupnosti WC a zázemí pro osobní hygienu, které by ve městě mohli bezdomovci využívat. Poslední bodem je zajištění zdravotních a sociálních služeb pro lidi bez přístřeší včetně pomoci v oblasti duševního zdraví.

Budou finance a vůle?

„Tento akční plán je vize, jak by to mohlo být. Nyní je otázka, zda na to budou finance, zda se najdou provozovatelé a zda bude vůle magistrátu to uvést v praxi,“ říká k dokumentu Oto Kovanda, vedoucí kontaktního centra White Light v Teplicích.

V plánu podle něho chybí zřízení kamenné noclehárny. Současný vyhřívaný stan je jen náhradou na dvě zimy. Letos skončí a příští zimu mohou nastat problémy.

„Nyní je na městu, aby co nejdříve vybudovalo kamennou noclehárnu. Z dob minulého vedení města, které bezdomovectví a bezdomovce vůbec neřešilo, zde máme velikou díru. Navíc dříve byla v Teplicích řada squattů, tedy vybydlených domů, kde si bezdomovci udělali zateplené buňky. Nyní však nemají kde velké mrazy přečkat,“ dodává Kovanda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Vozovky na Vsetínsku mohou v místech, kde se tvoří mlhy, namrzat

ilustrační snímek

Vozovky na Vsetínsku mohou dnes ráno lokálně namrzat v místech, kde se tvoří mlhy. V horských oblastech okresu zůstává na silnicích nižších tříd, které se přes...

19. ledna 2026,  aktualizováno 

Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic...

19. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Letos skončí oprava silnice do Hlinska pod Hostýnem

19. ledna 2026  8:37

Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

Ilustrační snímek

V Horoměřicích u Prahy hořel v neděli rodinný dům, škoda je odhadnutá na 20 milionů korun. Jeden člověk se nadýchal kouře. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že požár způsobila nedbalost při nakládání...

19. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, dva lidé jsou zranění

ilustrační snímek

V Ostravě se dnes brzy ráno na zastávce Svinovské mosty srazily dvě tramvaje, dva lidé jsou zranění, oznámila policie na sociální síti X. Hasiči na stejné síti...

19. ledna 2026  6:31,  aktualizováno  7:23

Konkurenční výhoda v Employer Brandingu

19. ledna 2026  8:14

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

19. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  7:39

Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze

Lidé označují okolí hlavního nádraží za ostudu Brna. Odehrávají se tam různé...

Život na ulici přináší řadu problémů jak pro bezdomovce, tak i pro jejich okolí. Situaci lidí bez přístřeší se v Teplicích rozhodli řešit komplexním způsobem. Zastupitelé města schválili Akční plán...

19. ledna 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Pobočka pošty v Dubí zkrátila pracovní dobu

Ilustrační snímek

Pobočka pošty Partner v Lípové ulici je nově zájemcům k dispozici méně hodin, než tomu bylo doposud.

19. ledna 2026  6:59

Na břehu Karvinského moře pokračují zimní radovánky, vznikne saunové městečko

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Po...

Zážitkové saunování na Karvinském moři pokračuje v neděli 25. ledna. Navazuje tak na pilotní mikulášskou akci. Už za pár dní u vody vznikne saunové městečko.

19. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Osobní koučka z Chomutovska měla na podvodech získat přes 2,5 milionu korun

Ilustrační snímek

Ve vazební věznici v současné době pobývá žena středního věku z Chomutovska, která svými podvody měla podle dosavadních zjištění chomutovských kriminalistů napáchat škody přesahující v součtu 2,5...

19. ledna 2026  5:59

S daňovým přiznáním pomohou obyvatelům Litvínova úředníci

ilustrační snímek

Úředníci budou k dispozici ve několika termínech, nejbližší je ve středu 21. ledna. Zájemcům pomohou s vyplněním daňového přiznání z loňského příjmu fyzických osob a také z nemovitostí úředníci...

19. ledna 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.