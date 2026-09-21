Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěn nocleh v budově

Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěn nocleh v kamenné budově. Zastupitelé dnes schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro společnost White Light na provoz dočasné zimní noclehárny. Místo v ní bude pro 33 osob. Doposud bezdomovci nocovali v mrazech v provizorním stanu.
Nezisková organizace dostane 673.000 korun, které využije na nájem, odměny pracovníků a materiální zabezpečení. Konkrétní místo, kde noclehárna bude, zatím známé není. Primátor Jiří Štábl (ANO) řekl, že je ve hře několik objektů.
Někteří zastupitelé navrhovali odložit bod do chvíle, až bude jasné, jak vysoké nájemné bude. "Zajímalo by mě, za co budeme dávat 673.000 korun," uvedl bývalý primátor Hynek Hanza (ODS). Štábl zdůraznil. že je nutné schválit částku už nyní, protože další zastupitelstvo by se mohlo sejít po volbách třeba až v prosinci, což už je doba, kdy by mohla zimní noclehárna fungovat.
Bezdomovci doposud mívali k dispozici stan, který si White Light půjčovalo od Červeného kříže a dalších organizací. K dispozici byl pro 15 lidí. Například praní textilií zajišťovala nezisková organizace na své náklady. Do nájemní budovy chce pořídit z dotace pračku.
Lázeňské město uplatňuje takzvaný akční plán řešení bezdomovectví. Za půl roku se podařilo dostat první lidi do programu nízkoprahového zaměstnávání prostřednictvím integračních míst, která podporuje úřad práce. Jedná se o práci na klasickou smlouvu na částečný úvazek. Lidé se zároveň zapojují do úklidu. Primátor dnes řekl, že jeden člověk, který prošel úspěšně zapojením do pracovního procesu, má už bydlení. Ve městě fungují dvě nízkoprahové ošetřovny pro lidi bez domova, které vznikly ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a White Light.
V Teplicích je jediná protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Ústeckém kraji. O jejím zřízení rozhodl před lety kraj. Pokud na záchytce skončí člověk, který není z Teplic a má vazby jinde, ve spolupráci s úřadem práce se řeší možnost návratu domů, třeba zakoupením lístku na vlak.