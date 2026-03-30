Hlavně ne obchodníky s chudobou. Bílina dá mladým peníze na úroky z hypoték

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:02aktualizováno  13:02
Bílina na Teplicku zavádí dotace pro lidi do 40 let na splátky úroků z hypoték. Získat mohou až 25 tisíc korun ročně. Podmínkou je trvalé bydliště ve městě a bezdlužnost vůči radnici. Cílem je podpořit zájemce o bydlení a ovlivnit trh s byty. Pravidla dotačního programu schválila rada, podmínky zveřejnila Bílina na svém webu.

Centrum Bíliny na Teplicku | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Program je pro lidi, kteří se musí zadlužit, aby si mohli pořídit bydlení. Zaměřen je na žadatele mladšího a středního věku, pro které jsou největší zátěží první roky splácení, kdy ještě na jedné straně nemají s ohledem na věk tak vysoké příjmy a na druhé straně chtějí řešit bydlení a založit rodinu,“ uvedla radnice.

Dotace slouží na koupi bytu nebo družstevního podílu či na stavbu rodinného domu. Činí 50 procent z úroků z poskytnutého úvěru, maximálně však 25 tisíc korun za rok. Žádat mohou nyní lidé nad 18 let o dotaci na úroky za rok 2025, a to až do konce září.

Dělejte něco. Situace je neúnosná, píše Bílina vládě kvůli nepřizpůsobivým

Dotace je na úroky za prvních pět let od data pořízení bydlení. Toto lze prodloužit za určitých podmínek, což je délka trvalého pobytu žadatele na území města, počet dětí a výběr konkrétní lokality. Pokud například žadatel čerpá úvěr na byt v panelovém domě na některé z adres, které uvedla radnice na webových stránkách, může dotaci pobírat o rok déle.

Doprovodným cílem města Bíliny jako poskytovatele je i ovlivnění trhu. „To je byty mladým, a ne obchodníkům s chudobou,“ uvedla radnice.

V Bílině žije zhruba 15 tisíc obyvatel, tento počet neustále klesá. V roce 2021 jich bylo podle údajů statistiků 19 tisíc. Na zvýšení počtu občanů cílilo vedení města už v minulosti, kdy zavedlo porodné ve výši 15 tisíc korun na jedno narozené dítě. O dar rodiče mohou požádat na první tři děti.

