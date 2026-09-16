Bílina na Teplicku opravila objekt Černý kůň, přestěhovala do něj infocentrum

Bílina na Teplicku opravila historický dům zvaný Černý kůň. Do objektu na Mírovém náměstí přestěhovala infocentrum, v patře vzniknou řemeslné dílny pro děti a expozice o lázeňství, těžbě uhlí a historii města. Dnes si přestavěnou budovu prohlédla veřejnost.
Za práce na objektu v centru města zaplatila radnice 38 milionů korun, řekla ČTK místostarostka Marcela Dvořáková (ODS), která prováděla první skupinu zájemců o prohlídku. V přízemí je prostor pro kavárnu, nájemce už radnice vybrala v soutěži. V prvním patře je výstavní prostor, kde bude interaktivní expozice o hornictví, lázeňství a historii města. V podkroví jsou připravené řemeslné dílny, které budou ve spolupráci s domem dětí využívat školáci i dospělí.
Hlavním důvodem stěhování infocentra bylo podle místostarostky přiblížit ho turistům, návštěvníkům i občanům města. Je bezbariérové, uvnitř je výtah. Využití pro původní prostor infocentra radnice hledá. "Nápady jsou, například by tam mohli být železniční modeláři," uvedla Dvořáková.
Rohový dům na Mírovém náměstí získalo město před lety bezúplatně od státu. Před rokem 1989 v něm bývala mototechna a mléčný bar, pak chátral. Příprava opravy objektu, který je v památkové zóně, trvala pět let. Radnice nechala zpracovat architektonickou studii a záměr konzultovala s památkáři. Přestavba začala v lednu 2024. Infocentrum se stěhovalo před dvěma týdny. Budova není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, proto chtělo vedení radnice podle Dvořákové k rekonstrukci přistupovat citlivě.
Informační centrum má město ještě v pronajatých prostorech v bývalé stáčírně minerálních vod v areálu Kyselka. To je zaměřené na lázeňství. "Získali jsme dotaci na opravu inhalatoria, kde má město svůj pramen. Je vize že by se tam toto infocentrum přestěhovalo," uvedla místostarostka. Bílina podle ní může nabídnout turistům nejen bohatou historii, ale také Radovesickou výsypku, což je rekultivované území po těžbě, kde žije mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin, lázeňskou minulost nebo horu Bořeň, největší znělcovou vyvřelinu ve střední Evropě.