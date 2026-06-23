Bílina na Teplicku prodává pozemky pro rodinné domy, cesty a sítě vybuduje město

Město Bílina na Teplicku začíná prodávat stavební pozemky pro rodinné domy. Základní cena je 2300 korun za metr čtvereční, kupní cenu majitelé zaplatí postupně. Cesty a inženýrské sítě vybuduje radnice na své náklady, informovala na webu.
Nabízené pozemky jsou v oblasti Za Chlumem směrem na Radovesickou výsypku. Celkem město prodá 42 parcel, v první etapě jich nabízí deset. Pozemky mají různou velikost i umístění. Žádosti o pozemky lze podávat do 20. srpna. Aktuální nabídku, polohu pozemků a podrobné informace najdou zájemci na stránkách města, kde jsou také formuláře žádostí.
Veškerou infrastrukturu včetně silnic, chodníků, inženýrských sítí vybuduje město, které se také postará o veřejné prostranství. Majitelé zaplatí deset procent z celkové ceny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, 60 procent před podpisem kupní smlouvy, zbytek lze doplatit během následujících 20 let. "Pozemky jsou určeny pouze pro fyzické osoby a jedna osoba může získat pouze jeden pozemek nebo podíl na něm," uvedla radnice.
Nedávno Bílina zavedla dotace pro lidi do 40 let na splátky úroků z hypoték. Získat mohou až 25.000 korun ročně. Podmínkou je trvalé bydliště ve městě a bezdlužnost vůči radnici. Cílem je podpořit zájemce o bydlení a ovlivnit trh s byty. V Bílině žije zhruba 15.000 obyvatel, tento počet neustále klesá.