Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Petr Bílek
  6:42
Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti, ale také magnetem pro výletníky. Ve světě podle všeho nemá obdoby.

„Chlupatý Falco je ve filmovém studiu v Berlíně, s ním se film točil. Nemůžu to potvrdit stoprocentně, ale myslím si, že náš je unikátní. V životní velikosti asi jinde nebude,“ odhadl Tomáš Nepomucký, předseda spolku Pohádkový les Bílina.

Létající pes Falco je ikonickou postavou dobrodružného příběhu natočeného v roce 1984. „Byl můj sen, abychom ho u nás měli. Jako spolek hledáme témata, která v lese chceme. První z velkých věcí byl mamut z Doby ledové, který slouží jako skluzavka. Když se objevila dotační výzva v rámci programu na podporu venkova, připravili jsme s městem Bílina projekt a na dotaci jsme společně dosáhli,“ potěšilo Nepomuckého. „S prostorem máme ještě větší vize než pan zakladatel Jaroslav Sekyra před více než 50 lety. Doba a technologie totiž pokročily.“

Falco vyšel na milion korun včetně terénních úprav, revizí či dopadové plochy. Jde totiž o prvek dětského hřiště, je dutý a děti ho mají jako prolézačku. Také po něm mohou šplhat, na těle jsou připevněné lezecké chyty. Spotřebovalo se na něj 16 kubíků dřeva.

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.
Pohádkový les v Bílině. Simpsonovi.
Pohádkový les v Bílině. Tom a Jerry.
Pohádkový les v Bílině. Mamut z Doby ledové jako skluzavka.
Pohádkový les v Bílině. Medvídek Pú.
29 fotografií

„Socha se musela zpracovat tak, aby něco přežila. Bylo to v duchu našeho snažení, že je všechno ze dřeva a unikátní, žádný prefabrikát u nás není. Maximálně volant na autíčku,“ prozradil Nepomucký. „Všechno je až umělecká práce, kterou dělají řezbáři, nic z klasických dětských hřišť, kde bodnete prstem do katalogu a něco si koupíte.“

Létajícího psa, který v dospělých vzbuzuje nostalgii a v dětech nadšení, přivedli k životu Petr Barták, Jaroslav Kolouch a Winca von Samotzin. Přes léto jezdí do Bíliny na řezbářské plenéry. V dílně Falca opracovávali dva měsíce, čtyři dny se pracovalo na místě.

„Ještě na jaře přibyde Átrej, který ho bude drbat za uchem,“ zmínil Nepomucký mladého indiánského chlapce, který zachraňuje říši Fantazie. A Falco byl ve vybájeném světě jeho průvodcem. Původní plán vytvořit i Átrejova koně Artexe, který je půlkou těla zabořený v hlíně jako ve filmu, kde se topil v bažině, nakonec spolek zavrhl. „Aby to děti nenesly psychicky špatně,“ pousmál se předseda.

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

První fotky Falca se staly okamžitě internetovým hitem. Na jedné z bílinských sociálních sítích dostaly 25 tisíc lajků za jediný den, za stejný časový úsek měl příspěvek na stránkách Pohádkového lesa Bílina 280 tisíc zhlédnutí. „Tento projekt má wow efekt. Když se to objevilo na internetu, hned o víkendu šla na kopec procesí lidí.“

V Pohádkovém lese Bílina nad městem je více než 160 soch a herních prvků jak z klasických, tak z moderní pohádek. Od Sněhurky přes Malého prince po Mimoně, Spongeboba či Simpsonovy. Další postavičky přibudou po rekonstrukci přístupové cesty. Slavnostní otevření Falca za účasti spolku, zástupců města a řezbářů se plánuje na druhý listopadový týden.

