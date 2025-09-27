Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Pavel Křivohlavý
  8:42aktualizováno  8:42
Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc pohyblivá. Lávku si totiž pomocí mechanického ručního pohonu budou moci natáčet sami návštěvníci.
Nad Bílinou vznikne nevšední vyhlídka. Lávku si pomocí mechanického ručního pohonu budou moci natáčet sami návštěvníci.

„Na lávce bude umístěný rumpál, při jehož točení se lávka začne natáčet po podpůrné konstrukci. Pohybem lávky se otevře nejen jeden pohled, ale celý vějíř pohledů. Natočením se návštěvník může nasměrovat a namířit svou pozornost na zámek, kopec Bořeň, Mírové náměstí s radniční věží nebo dál na Kaňkov,“ uvádí starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Myšlenku na postavení vyhlídky vedení Bíliny probíralo dlouho. Po diskusích o tom, jak by mělo celou ideu pojmout, se na doporučení městské architektky Veroniky Šindlerové rozhodlo s návrhem spolupráce oslovit Fakultu architektury ČVUT.

„Veronika Šindlerová totiž sama na fakultě architektury vyučuje. Po prvotní spolupráci v obecnější rovině jsme se domluvili na praktické spolupráci právě při přípravě a realizaci vyhlídky na Chlumském kopci formou semestrálního ateliérového projektu metodou Design & Build v návrhovém Ateliéru Hlaváček-Čeněk-Tichá,“ říká Bařtipánová.

Studentských návrhů se sešlo celkem osm. O tom vítězném z velké míry rozhodla právě hravost otáčení při práci s rumpálem.

Stavební práce na budování vyhlídky začaly letos na konci srpna. „Vyhlídka bude dokončena na začátku října a 4. října bude součástí prezentace Bíliny v rámci Dne architektury, který se ve městě bude pořádat poprvé. Celkem bude vyhlídka město stát 1,75 milionu korun. Jde o součet finančních nákladů za studii, projektovou dokumentaci i samotnou realizaci vyhlídky včetně doplňkového mobiliáře, jako je lavička a odpadkový koš,“ doplňuje Bařtipánová.

Téměř třísetmetrový kopec Chlum je výrazným vrcholem nad historickým centrem Bíliny. Přístup na vyhlídku však bude možný jen po pěších lesních cestách nebo kolem vodárny od sídliště Za Chlumem.

„I tato cesta však má v závěru přístup ztížený. Sestup k lávce je z mírného kopečku s nerovným terénem, terénní kočárky zde tedy projedou, ale například s invalidním vozíkem by byl přístup velmi obtížný. Samotná lávka pak už je bezbariérová,“ dodává starostka.

27. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

27. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

